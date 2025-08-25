Slušaj vest

Telo muškarca pronađeno je u koritu reke Spreče u naselju Miričina kod Gračanice, a najverovatnije je reč o policijskom službeniku koji je nestao u reci Jali, 27. marta, rekla je portparol Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Ona je navela da je o pronalasku tela upoznato Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, kao i da je na lice mesta upućena ekipa Sektora kriminalističke policije koja će obaviti uviđaj.

- Sve dalje radnje s ciljem utvrđivanja identiteta preduzimaće se po nalogu i naredbama kantonalnog tužioca - rekla je Sprečevićeva.

Telo muškarca pronašli su oko 9:30 časova pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i Gorske službe spašavanja Lukavac, koji su pretraživali tu lokaciju. Policajac i građanin nestali su u nabujaloj vodi reke Jale u Tuzli 27. marta.

Pokušavajući da spasu građanina koji je upao u Jalu, tri policajca su ušla u vodu, od kojih su dva uspela da izađu iz nabujale reke, dok je voda odnela jednog policajca i civila.

Telo nestalog građanina pronađeno je 16. aprila u koritu reke Jale.

