PRONAĐENO TELO MUŠKARCA U RECI SPREČI! Reč je o policajcu koji je nestao tokom bujice spašavajući sugrađanina?
Telo muškarca pronađeno je u koritu reke Spreče u naselju Miričina kod Gračanice, a najverovatnije je reč o policijskom službeniku koji je nestao u reci Jali, 27. marta, rekla je portparol Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.
Ona je navela da je o pronalasku tela upoznato Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, kao i da je na lice mesta upućena ekipa Sektora kriminalističke policije koja će obaviti uviđaj.
- Sve dalje radnje s ciljem utvrđivanja identiteta preduzimaće se po nalogu i naredbama kantonalnog tužioca - rekla je Sprečevićeva.
Telo muškarca pronašli su oko 9:30 časova pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i Gorske službe spašavanja Lukavac, koji su pretraživali tu lokaciju. Policajac i građanin nestali su u nabujaloj vodi reke Jale u Tuzli 27. marta.
Pokušavajući da spasu građanina koji je upao u Jalu, tri policajca su ušla u vodu, od kojih su dva uspela da izađu iz nabujale reke, dok je voda odnela jednog policajca i civila.
Telo nestalog građanina pronađeno je 16. aprila u koritu reke Jale.