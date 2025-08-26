Veliki požar zahvatio je rano jutros potkrovlja dve zgrade u Vlasenici, a na svu sreću nije bilo povređenih. Vatrogasci su ugasili požar.
DRAMATIČNA SCENA
STRAVIČAN POŽAR U VLASENICI! Zastrašujući snimak, zgrade u plamenu, potkrovlja GORE! Nad gradom se nadvio gusti dim (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Zgradu u Vlasenicijutros je zahvatio požar, a vatrogasci su se borili kako bi ugasili vatrenu stihiju.
Zgrade u Vlasenici u plamenu, nema povređenih. Požar izbio u potkrovljima dve zgrade, koja su pod istim krovom. Foto: Printscreen/Facebook
Vidi galeriju
Kako su javili očevici, požar se proširio i na zgradu pored.
Kako pišu "Nezavisne", u plamenu su bila potkrovlja dve zgrade koje su pod istim krovom.
Policiji je jutros oko devet časova prijavljeno da je u ulici Vuka Karadžića u Vlasenici na poslednjem spratu zgrade izbio požar.
Kako je potvrđeno iz zvorničke policije, u požaru nije bilo povređenih osoba.
Na teren su izašli vatrogasci iz Zvornika, Han Pijeska i Milića.
Reaguj
Komentariši