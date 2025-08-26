Slušaj vest

Zgradu u Vlasenicijutros je zahvatio požar, a vatrogasci su se borili kako bi ugasili vatrenu stihiju.

Zgrade u Vlasenici u plamenu, nema povređenih. Požar izbio u potkrovljima dve zgrade, koja su pod istim krovom. Foto: Printscreen/Facebook

Kako su javili očevici, požar se proširio i na zgradu pored.

Kako pišu "Nezavisne", u plamenu su bila potkrovlja dve zgrade koje su pod istim krovom.

Policiji je jutros oko devet časova prijavljeno da je u ulici Vuka Karadžića u Vlasenici na poslednjem spratu zgrade izbio požar.

Kako je potvrđeno iz zvorničke policije, u požaru nije bilo povređenih osoba.

Na teren su izašli vatrogasci iz Zvornika, Han Pijeska i Milića.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

