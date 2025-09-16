Slušaj vest

Uz novi cenovnik, na kojem su cene skočile za marku ili najviše dve u odnosu na cene u poslednjih deset godina koliko u tom restoranu nisu menjane, navodi se, za svega desetak konvertibilnih maraka (oko pet evra) može se jesti kao u boljim sarajevskim, banjalučkim ili mostarskim restoranima, ali po trostruko nižoj ceni za ista jela koju plaćaju obični građani.

Travnička pljeskavica košta šest KM (oko tri evra), deserti dve marke (oko evro), a tu su i sarme, punjene paprike, ćufte i čorbe, sve do pet KM ili 2,5 evra po porciji.

Državni funkcioneri u tom restoranu biftek s roštilja mogu pojesti za deset KM (oko pet evra), biftek u sosu od gljiva za 12 KM (oko šest evra), dok teleće pečenje košta 6,5 KM (oko 3,3 evra).

Za ljubitelje egzotičnijih ukusa, dodaju, tu su mušule na buzaru po ceni od pet KM (oko 2,5 evra), punjene lignje po osam KM (oko četiri evra), dok su škampi, orada i zubatac dostupni po ceni od desetak maraka po porciji (oko pet evra), što je i dalje daleko povoljnije nego u bilo kojem ribljem restoranu.

Mediji navode da restoran u Parlamentarnoj skupštini BiH nudi oko 300 jela.

Novi cenovnik u restoranu Parlamentarne skupštine BiH treba da dobije saglasnost Saveta ministara BiH, koji će uskoro razmatrati ovaj predlog.