Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, danas oko 14:20 sati, Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica prijavljeno je da je jedna muška osoba povređena u porodičnoj kući na širem području grada, o čemu je obaveštena i nadležna policijska stanica.

"Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica, gde je od strane dežurnog lekara konstatovana smrt muške osobe (66). Na mesto događaja upućeni su i istražitelji OKP PU Gračanica i uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK koja će provesti uviđaj, a istim će rukovoditi dežurni tužilac", kazali su za iz kantonalne policije.

Po nalogu dežurnog tužioca, ženska osoba (63) iz Gračanice koja se dovodi u vezu s navedenim događajem zadržana je do odluke postupajućeg tužioca.

"U toku je istraga i utvrđivanje činjeničnog stanja u cilju rasvjetljavanja i kvalifikacije događaja", naveli su iz Uprave policije MUP-a TK

Žena ubila muža?

Prema nezvaničnim informacijama, indicije upućuju na to da je u ovom slučaju supruga usmrtila muža.

U kući je pronađen i nož, za koji se pretpostavlja da su njime nanesene povrede od kojih je muškarac preminuo.