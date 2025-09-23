Stravičan slučaj potresao je jutros bosansku Krajinu, a dogodio se u mestu Bakšaiš kada je sin nožem izbo majku.
SIN NOŽEM IZBO MAJKU U BIHAĆU! Užas u Bosni, policija se hitno oglasila!
Kako je potvrdio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Abdulah Keranović, prijava je primljena oko 5.20 sati.
- Događaj se desio u naselju Bakšaiš, gde je sin hladnim oružjem, odnosno nožem napao svoju majku, koja je pri tome zadobila lakše telesne povrede, koje su konstantirane u Kantonalnoj bolnici Bihać – rekao nam je Keranović.
Dodao je da je osumnjičeno lice pod nadzorom policije, a uviđajne radnje su završene.
