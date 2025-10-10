DRAMA U BANJALUCI: Uhapšenog pustili, pa ponovo uhapsili zbog pretnje tužiocu! Lovio zaštićene vrste ptica!
G.G. iz Banjaluke, koji je 8. oktobra uhapšen zbog sumnje da je na području Šipovalovio zaštićene vrste ptica, pušten je, a onda uhapšen ponovo, s tim što ga sada terete da je pretio tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je uključen u istragu slučaja iz Šipova.
Pripadnici Policijske stanice Šipovo su pre dva dana uhapsili G.G. nakon što su njega, i M.B. iz Srbije, policajci zatekli da u dolini reke Plive, u mestima Duljci i Stupna, kako love zaštićene vrste ptica.
- Od G.G. su privremeno oduzeti mobilni telefoni, kavezi namenjeni za čuvanje ptica, platnene mreže i druga sredstva za lov koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku - saopštila je policija.
Kako su dodali, o svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv dvojice osumnjičenih dostavi izveštaj.
Osumnjičeni je, prema sazanjima, u četvrtak, 9. oktobra, dolazio u zgradu banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva i tražio postupajućeg tužioca.
- Onda je pred jednim od zaposlenih izneo pretnje tužiocu. Potom je slučaj prijavljen policiji, koja je uhapsila ovog Banjalučanina - ističu izvori.
(Kurir.rs/Nezavisne)