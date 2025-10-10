Slušaj vest

G.G. iz Banjaluke, koji je 8. oktobra uhapšen zbog sumnje da je na području Šipovalovio zaštićene vrste ptica, pušten je, a onda uhapšen ponovo, s tim što ga sada terete da je pretio tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je uključen u istragu slučaja iz Šipova.

Pripadnici Policijske stanice Šipovo su pre dva dana uhapsili G.G. nakon što su njega, i M.B. iz Srbije, policajci zatekli da u dolini reke Plive, u mestima Duljci i Stupna, kako love zaštićene vrste ptica.

- Od G.G. su privremeno oduzeti mobilni telefoni, kavezi namenjeni za čuvanje ptica, platnene mreže i druga sredstva za lov koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku - saopštila je policija.

Kako su dodali, o svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv dvojice osumnjičenih dostavi izveštaj.

Osumnjičeni je, prema sazanjima, u četvrtak, 9. oktobra, dolazio u zgradu banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva i tražio postupajućeg tužioca.

- Onda je pred jednim od zaposlenih izneo pretnje tužiocu. Potom je slučaj prijavljen policiji, koja je uhapsila ovog Banjalučanina - ističu izvori.

