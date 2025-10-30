Slušaj vest

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče, 29. oktobra, lišili su slobode lice D.Z. zbog počinjenih prekršaja iz člana 8. i člana 16. Zakona o javnom redu i miru, jer se kretao ulicom s nožem u ruci i vređao policijske službenike na licu mesta.

- Nadležnoj policijskoj stanici oko 16:45 časova prijavljeno je da se ulicom Veselina Masleše kreće muškarac koji u ruci drži nož. Tokom postupanja po prijavi, navedeno lice je vrijeđalo policijske službenike, a kod njega je pronađen i oduzet nož - rečeno je iz PU Banjaluka.

O slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

(Kurir.rs/Banjaluka.net/Preneo: V.M.)

