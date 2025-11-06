Slušaj vest

Kako su "Mućke" postale svojevrsni kulturni fenomen na prostoru bivše Jugoslavije, konvencija nije mogla da prođe bez ljudi s ovih prostora. Među odabranim posetiocima našli su se brat i sestra iz Gradiške, Nikola i Jelena Stepanović.

Jelena živi i radi u Londonu. Godinama je član kluba "Mućki" i čim je saznala za održavanje konvencije kontaktirala je organizatore i rezervisala mesto za stolom da upoznaju popularnog Del Boja, glumca Dejvida Džejsona (sir David Jason).

Zbog "Mućki" prevalio 1.800 kilometara

Nikola je prevalio oko 1.800 kilometara da stigne do Londona. Konvencija se održavala u Milton Kejnsu, do kojeg su krenuli vozom kada ih je zateklo prijatno iznenađenje.

"Dok smo se vozili primetila sam momka da nas posmatra. Bilo mi je neugodno, sve dok na srpskom jeziku nije izgovorio: "A, gde vi idete?". Bio je to Slobodan iz Ljubuškog, koji je takođe išao na konvenciju. Bilo je nekoliko ljudi sa Balkana, upoznali smo i čoveka iz Novog Sada", kaže Jelena.

Konvencija je okupila oko 250 fanova. Mnogi su se pojavili obučeni kao Del Boj, a dvoje je u čast jedne od urnebesnih epizoda došlo u kostimima Betmena i Robina. Na svakom ćošku prodavali su se suveniri iz serije, te je organizovana aukcija na kojoj su se mogli kupiti rekviziti iz serije, pa i originalni scenario pojedinih epizoda. Najviše pažnje privlačili su delovi karoserije kultnog kombija trotočkaša s natpisom "Trotters Independent Trading Co.".

Del Boj, Rakel, Kasandra, Marlin...

Od glumaca fanovima su se obratile supruge braće Troter, Rakel (Tessa Peake-Jones) i Kasandra (Gwyneth Strong), kao i Bojsijeva supruga Marlin (Sue Holderness) i drugi. Vrhunac je dostignut kada je na binu izašao Dejvid Džejson i to u ulozi Dereka Del Boja Trotera, izazivajući ovacije i osmehe. Fanovi su imali priliku da se druže i fotografišu s glumcima.

Del Boj je za svakog izdvojio nekoliko minuta, a razgovori su vođeni u replici pekamskog stana Troterovih.

”Džejson je veoma prijatan i fin čovek. Dok je u ulozi Del Boja šali se, ponaša šeretski, baš kao u seriji. Kada nije u ulozi potpuno promeni naglasak, mimiku... Bio je oduševljen kada je čuo da smo iz BiH, a njegova supruga nam je poklonila majice iz serije jer je Nikola prevalio toliki put. Veoma su dobro upoznati koliko su i dan danas popularni na Balkanu”, rekla je Jelena.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIN KOJI JE DOBIO ČAST DA SE DRUŽI SA LEGENDARNIM DEL BOJOM: Ovo je ostvarenje dečačkog sna!
01-fotka1-nikola-i-dejvid-dzejson1.jpg

Bojsi obožavao Srbiju, imao velike planove

O povezanosti serije i ljudi s prostora bivše Jugoslavije najviše je razgovarala s Marlin, koja joj je pojasnila da je pokojni Bojsi (John Challis) obožavao Srbiju.

Screenshot 2025-11-06 121805.jpg
Foto: Facebook Printscreen/TV Prva/150 minuta

 Na njegovu ideju planirali su da kompletna glumačka postava zajedno putuje u Srbiju i da nešto snime...

Ne propustitePop kulturaTA ULICA ĆE BITI PODSETNIK NA SVU RADOST KOJU JE BOJSI DONOSIO NA BALKAN: Britanski mediji oduševljeni koliko SRBI vole MUĆKE!
bojsi.jpg
BeogradBOJSI ĆE DOBITI ULICU U BEOGRADU! Nećemo zaboraviti čuvenog glumca koji je iz dubine duše VOLEO SRBIJU
ysfsdf.jpg

 ”Pozvala sam ih da za Novu godinu i Božić dođu u BiH. Smeštaj imaju kod nas. Želja mi je da ih dovedem u Gradišku. Znam da nije realno, ali što bi rekao Del Boj: `He who dares, wins`”, kroz osmeh govori Jelena.

Kurir.rs/ATVBL

Ne propustitePop kulturaLEGENDARNI BOJSI ISPUNIO ŽELJU SRPSKOM POLICAJCU: Obožavao je našu zemlju, a tokom boravka u Beogradu pokazao kakav je bio ČOVEK
profimedia0368105490.jpg
Pop kulturaVOLEO JE SRBIJU, ALI I SRBIJA NJEGA: Čuveni Bojsi nikada nije krio koliko je obožavao našu zemlju, a ovo je njegova BIOGRAFIJA
tan2020130-195451618-1.jpg
Pop kulturaLEGENDA MUĆKI PRED SMRT PODNEO ZAHTEV ZA SRPSKI PASOŠ: Džon Čalis obožavao je našu zemlju, a poslednja želja nije mu se OSTVARILA
profimedia0368105558-1.jpg
Pop kulturaBOJSI OTKRIO ŠTA ĆE URADITI KADA DOBIJE SRPSKI PASOŠ: Glumac jedva čeka da obiđe OVA DVA MESTA, pa progovorio o KNJIZI!
profimedia0350373787.jpg
DruštvoHOĆE DA POSTANU SRBI: Bojsi iz Mućki podneo zahtev za srpsko državljanstvo, mnogi od poznatih stranaca ga već imaju!
bojsi.jpg
Pop kulturaBOJSI, SRBINE! Slavni glumac objavio zanimljivu FOTOGRAFIJU i pokazao koliko VOLI SRBIJU, usijale se MREŽE! (FOTO)
profimedia0368105490.jpg
Pop kulturaBOJSI IZ MUĆKI POKLOPIO AMERIČKU GLUMICU KOJA JE POPLJUVALA BEOGRAD: Legenda na strani Srbije, održao joj LEKCIJU!
bojsi.jpg
Pop kulturaTUŽAN SAM, VOLEO BIH DA SE VRATIM U SRBIJU! Bojsi iz Mućki ne krije koliko voli našu zemlju, a evo šta kaže o RAKIJI i ISTORIJI!
tan2020130-195451618-1.jpg