Slušaj vest

Kako su "Mućke" postale svojevrsni kulturni fenomen na prostoru bivše Jugoslavije, konvencija nije mogla da prođe bez ljudi s ovih prostora. Među odabranim posetiocima našli su se brat i sestra iz Gradiške, Nikola i Jelena Stepanović.

Jelena živi i radi u Londonu. Godinama je član kluba "Mućki" i čim je saznala za održavanje konvencije kontaktirala je organizatore i rezervisala mesto za stolom da upoznaju popularnog Del Boja, glumca Dejvida Džejsona (sir David Jason).

Zbog "Mućki" prevalio 1.800 kilometara

Nikola je prevalio oko 1.800 kilometara da stigne do Londona. Konvencija se održavala u Milton Kejnsu, do kojeg su krenuli vozom kada ih je zateklo prijatno iznenađenje.

"Dok smo se vozili primetila sam momka da nas posmatra. Bilo mi je neugodno, sve dok na srpskom jeziku nije izgovorio: "A, gde vi idete?". Bio je to Slobodan iz Ljubuškog, koji je takođe išao na konvenciju. Bilo je nekoliko ljudi sa Balkana, upoznali smo i čoveka iz Novog Sada", kaže Jelena.

Konvencija je okupila oko 250 fanova. Mnogi su se pojavili obučeni kao Del Boj, a dvoje je u čast jedne od urnebesnih epizoda došlo u kostimima Betmena i Robina. Na svakom ćošku prodavali su se suveniri iz serije, te je organizovana aukcija na kojoj su se mogli kupiti rekviziti iz serije, pa i originalni scenario pojedinih epizoda. Najviše pažnje privlačili su delovi karoserije kultnog kombija trotočkaša s natpisom "Trotters Independent Trading Co.".

Del Boj, Rakel, Kasandra, Marlin...

Od glumaca fanovima su se obratile supruge braće Troter, Rakel (Tessa Peake-Jones) i Kasandra (Gwyneth Strong), kao i Bojsijeva supruga Marlin (Sue Holderness) i drugi. Vrhunac je dostignut kada je na binu izašao Dejvid Džejson i to u ulozi Dereka Del Boja Trotera, izazivajući ovacije i osmehe. Fanovi su imali priliku da se druže i fotografišu s glumcima.

Del Boj je za svakog izdvojio nekoliko minuta, a razgovori su vođeni u replici pekamskog stana Troterovih.

”Džejson je veoma prijatan i fin čovek. Dok je u ulozi Del Boja šali se, ponaša šeretski, baš kao u seriji. Kada nije u ulozi potpuno promeni naglasak, mimiku... Bio je oduševljen kada je čuo da smo iz BiH, a njegova supruga nam je poklonila majice iz serije jer je Nikola prevalio toliki put. Veoma su dobro upoznati koliko su i dan danas popularni na Balkanu”, rekla je Jelena.

Bojsi obožavao Srbiju, imao velike planove

O povezanosti serije i ljudi s prostora bivše Jugoslavije najviše je razgovarala s Marlin, koja joj je pojasnila da je pokojni Bojsi (John Challis) obožavao Srbiju.

Foto: Facebook Printscreen/TV Prva/150 minuta

Na njegovu ideju planirali su da kompletna glumačka postava zajedno putuje u Srbiju i da nešto snime...

”Pozvala sam ih da za Novu godinu i Božić dođu u BiH. Smeštaj imaju kod nas. Želja mi je da ih dovedem u Gradišku. Znam da nije realno, ali što bi rekao Del Boj: `He who dares, wins`”, kroz osmeh govori Jelena.