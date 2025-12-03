Slušaj vest

Njoj su 32, njemu 62 - a muž i žena! Otkud to?

Amela i Tahir Gazić u braku su već 13 godina i imaju dva sina. Neobično je to što je među njima čak 30 godina razlike, a isto tako je zanimljivo da su rođeni istog datuma 12. marta.

Još zanimljivije je to da je Tahit stariji od svog tasta na koju temu se često i šali pa ovako kaže:

- Zovem ga mali! Punac mi je poslušan kad ga pošaljem po pivu...

Bračni par živi u porodičnoj kući u selu Kutanja gde su i otkrili kako su im se to putevi ukrstili.

Tahir je decenijama živeo i u Danskoj posle čega je odlučio da se vrati u zavičaj.

Supruga Amela na pitanje koliko su dugo ašikovali, veli:

Foto: Youtube printscreen/Vrbas story

- Nismo dugo ašikovali, jedno dva-tri meseca..., a na pitanje otkud Hercegovka usred Bosne samo se smeška.

Tahir je držeći, živahan, moderno obučen, mladalački... Dok se šeta svojim imanjem, na njemu tamne sunčane naočare.

U penziji je veli od 2004, nekih dvadesetak godina, i onog trenutka kad je stekao uslove za penziju - pravac Bosna.

U Danskoj je vredno radio, a i u Bosni pre toga, veli, toliko vredno da je već sa 22 godine sebi sazidao kuću.

A onda je kaže krenuo taj prokleti rat i tako je i završio u Danskoj.

Tahir s ljubavlju govori i o prvoj supruzi Selmi koju je upoznao kao mladić u čaršiji. S njom je izrodio dva sina, ali nažalost stariji (36) mu je prošle godine preminuo. Iza njega je ostalo jedno unuče. I od mlađeg sina ima dve unuke koji i dalje živi u Danskoj, oženjen je Dankinjom.

- On nema ništa protiv svega ovoga da svako živi kako želi...

- A ja sam bio onako nestašan, a ona među najbogatijima u čaršiji, verovatno se popalila na motor, kaže i smeje se i dodaje da se onda i u Bosni i u celoj Jugoslaviji lepo živelo.

Bavio se fudbalom, karateom, a danas su mu koze koje drži, kako kaže, njegova medicina.

- Bio mi je uzor Brus Li, a nunčake (haha) to nije bilo obavezno... Dodaje i da razume kineski i japanski kad je reč o terminima u borilačkim veštinama, a na pitanje je li kad god bio u Japanu, veli: Nisam, ali sam bio u Baškom Polju, Baškim Vodama...

Foto: Youtube printscreen/Vrbas story

Kako se upoznao s tako mladom ženom

Kad se kao udovac i penzioner vratio iz Danske u Bosnu, sreli su se u jednom ugostiteljskom objektu gde je ona radila. Kad nije bilo mnogo posla, ona sedne s njim, pa pričaju i tako je počelo.

- Ašikovali smo kratko, par meseci, veli, a ostatak priče je bio da je došla da stanuje kod njega kako bi joj malo pomogao pa su se tako i zbližili.

Danas su već 12-13 godina u braku i imaju dva sina.

- Ja mislio ovo ti ćerka, našalio se voditelj a Tahir kaže da se nije mnogo osvrtao na priče o njihovoj razlici u godinama.

Kad je reč o mladoj supruzi, ona veli da su joj u početku roditelji i familija bili pomalo ljuti...

Danas, bračni par drže konje, lovačke pse, ovce, koze, muzu, sire sir...

Na pitanje ima li svađa pošto je tolika razlika u godinama, kažu - slabo

- Ma ona mene kad naljuti, ja niz put pravo u kafanu!