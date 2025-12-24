Slušaj vest

Porodica Memetović živi u skromnoj kući u Prijedoru. Kao što su i oni, skromni, tihi, ali veliki u snazi koju nose u sebi. Erol i Sofija, brižni roditelji, svakodnevno vode svoju porodicu kroz životne izazove, oslanjajući se na ljubav i strpljenje.

Njegova najstarija ćerka, dvadesetjednogodišnja Senita, pravi je primer kako mlada osoba može biti svetlost i inspiracija svima oko sebe. Bez obzira na sve prepreke koje joj je život postavio, Senita se hrabro suočila sa njima, sa osmehom koji govori više od reči.

- Završila sam Ugostiteljsko-ekonomsku školu, smer konobar, uskoro krećem da radim u jednom lokalu u blizini, na nekih 20 minuta, kao čistačica - izjavila je Senita. 

Osamnaestogodišnja ćerka Saida dodaje da se porodica slaže i da oba starije ćerke rade kako bi što više pomogle.

Porodica Memetović Foto: Printscreen Youtube/Hayat.ba

Najmlađi član porodice, njihov sin, sa sobom nosi posebne životne izazove — razvojne teškoće koje zahtevaju dodatnu pažnju, brigu i ljubav. I upravo tu, u toj borbi, vidi se najveća snaga ove porodice: njihovo jedinstvo, saosećanje i neiscrpna volja da svakog dana budu bolji.

- Što se tiče mog odrastanja, sve mi je išlo dobro, zahvaljujući mojim roditeljima. Čak i kada mi nisu mogli priuštiti ono što sam želela i što su druga deca imala, i dalje sam zahvalna na tome. Ali, koliko su mogli — dali su, ovo iskreno kažem - kaže Senita kroz suze.

Erol, kao otac troje dece, nikada nije odustao od borbe.

- Nije bilo lako, ali smo se trudili da nam na neki način olakšamo, da nas nasmeje, da imamo bilo šta; ko god me je pozvao, ja sam išao - dodaje Erol.

Možda žive u siromaštvu, možda često nemaju ništa, ali uvek pronalaze snagu u sebi, nikada ne skidaju osmeh sa lica i nikada ne gube nadu. 

Pogledajte njihovu priču u nastavku: 

Kurir.rs/Hayat

