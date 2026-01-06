"SNAGA VELIKOG PRAZNIKA JE DA SVE OKUPI OKO HRIŠĆANSKIH VREDNOSTI": Cvijanović čestitala pravoslavnim vernicima Božić
Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je pravoslavnim vernicima Božić, uz poruku da snaga ovog velikog praznika, u vremenu koje zahteva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i međusobnog razumevanja.
"Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, upućujem vam iskrene čestitke, sa željom da radost i svetlost praznika rođenja Hristovog u sve domove unesu dobro zdravlje, radost, blagostanje i veru u bolje dane", navodi se u čestitki.
Cvijanovićeva je čestitku uputila Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Predsedništva BiH.
"U želji da predstojeće božićne dane, ispunjene toplinom i spokojem, podelite sa svojim porodicama i bližnjima, pozdravljam vas tradicionalnim pozdravom: ‘Mir Božji – Hristos se rodi!’", navodi se u čestitki Željke Cvijanović, prenosi Srna.
(Kurir.rs/Nezavisne)