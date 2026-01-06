Slušaj vest

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je pravoslavnim vernicima Božić, uz poruku da snaga ovog velikog praznika, u vremenu koje zahteva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i međusobnog razumevanja.

"Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, upućujem vam iskrene čestitke, sa željom da radost i svetlost praznika rođenja Hristovog u sve domove unesu dobro zdravlje, radost, blagostanje i veru u bolje dane", navodi se u čestitki.

Cvijanovićeva je čestitku uputila Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Predsedništva BiH.