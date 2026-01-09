Slušaj vest

Nakon sinoćne svečane akademije, danas je u Banjaluci održan svečani defile povodom Dana Republike Srpske. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja. Uz zvaničnike Republike Srpske, proslavi prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut i ministri vlade Srbije.

Početak svečanog defilea odobrio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

U svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci učestvovuje 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona.

Intonirane su o himne Republike Srpske i Republike Srbije.

"Danas je ispred vas koračala Republika Srpska"

Učesnicima defilea obratio se ministar MUP Željko Budimir koji je podsetio na stvaranje Republike Srpske, heroje koji su je stvorili ali i na žrtve koje su pale za nju.

- Republika Srpska je zavet heroja, kazao je on i dodao da je Božjim promislom Republika Srpsak stvorena baš trećeg dana po Božiću.

- Srbija je naš ideal, naša ljubav i naš smisao i daće Bog da 21. vek ne bude vek srpskog stradanja nego srpskog sabiranja, živela Republika Srpska, rekao je posle čega je kao i svake godine defile završen pesmom "Pukni zoro".

Na obeležavanju Dana Republike ukupno je angažovano 1.300 policijskih službenika.

Centrom Banjaluke će proći, uz pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, i 1.931 učesnik iz civilnog sektora, iz 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona.

Defile koji iz godine u godinu okuplja institucije i građane, predstavlja simbol jedinstva, uređenosti i snage Republike Srpske i centralni je događaj svečanosti povodom njenog najznačajnijeg praznika.

Na polaznoj liniji za Svečani defile postrojeni su ešaloni civilnog sektora i ešaloni Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U čast predsednika Vlade Republike Srpske Save Minića, postrojen je Zastavni vod kojeg čine pripadnici Počasne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Zastavni vod Počasne jedinice predvodi komandir Vitomir Petričević.

Predsednik Vučić čestitao Dan Republike Srpske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svim građanima Republike Srpske čestitao je 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta.

"U vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, Srpska je stvorena za mir i zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje delimo. Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao i biće srpskog naroda, gde god živeo“, naveo je Vučić.

Istakao je da danas još jednom šaljemo poruku mira i iskrene posvećenosti saradnji, razvoju i poštovanju različitosti, poruku da je zajedništvo ona nit koja nas jača kako bismo ostvarili viziju budućnosti u kojoj ima mesta za sve.

"Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod, jer nam je svima, više nego ikada, potrebna doslednost u zalaganju za mir, mudrost koja nas vodi pravim putem, odgovornost u donošenju odluka i ozbiljnost pred izazovima. Upravo to je zavet budućim generacijama koje će nastaviti da grade Srpsku i Srbiju,“ poručio je predsednik Vučić.

Institucionalna saradnja ministarstava pravde Srpske i Srbije na visokom nivou

Ministri pravde Republike Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić ocijenili su u Banjaluci da je institucionalna saradnja dva ministarstva odlična i odvija se na visokom nivou.

Selak i Vujić razgovarali su o unapređenju redovne komunikacije i razmene dobre prakse između dva ministarstva, saopšteno je iz Ministarstva pravde Republike Srpske.

Ministri su razmenili iskustva o funkcionisanju pravosudnih sistema, izazovima u oblasti kaznene politike i mogućnostima za unapređenje saradnje, a kojom bi se doprinelo efikasnijem i pristupačnijem pravosuđu.

Razgovarano je i o usaglašavanju zakonodavnog okvira, obavljanju obuke za stručne saradnike i zaposlene u izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija iz Srpske u Srbiji, te o ispunjavanju zaključaka sa Svesrpskog sabora.

Patrijarh: Ako je Bog sa nama, niko ne može protiv nas

Patrijarh srpski Porfirije istakao je u Banjaluci da ga raduje saznanje da u srpskom narodu ima vere, o čemu govori podizanje novih i obnova starih hramova, te pre svega sabiranje naroda u njima.

Služeći Svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, patrijarh srpski je naveo da svi treba da budemo bolji jedni drugima, jer ćemo tek tada biti na ponos Svetom Savi.

"Neka Sveti Stefan bude molitveni zastupnik svim vernima Republike Srpske, koji njegovo ime slave i vide ga kao zaštitnika i neka on bude primjer za ugled, jer svetitelji jesu živo Jevanđelje Hristovo", poručio je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim rečima, slaveći rođenje Hristovo slavimo činjenicu da je Bog sa nama, a "ako je on sa nama niko ne može protiv nas".

"Gospod svojim rođenjem potvrđuje da je na našoj strani. Svako u svom srcu zna svoju dušu i život. Potrebno je samo da zatražimo Božju pomoć, jer tako izražavamo svest da nam je potreban i to je izraz naše vere", rekao je patrijarh Porfirije.

Svako od nas, dodao je patrijarh Porfirije, stoji pred Gospodom, jer je On naša vera.

"Sveti Stefan se poistovetio sa Hristom i to je potreba čoveka od najmlađih dana, jer često se deca poistovjećuju sa svojim roditeljima. Molimo se za sve, pa čak i one koji su protiv nas. Pružimo ruke jedni drugima, pokažimo da smo jedan narod, jedna vera i jedna crkva", poručio je patrijarh Porfirije, prenosi Srna.

Nakon liturgije, obnavljen je čin lomljenja slavskog kolača.

Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Trišić Babić, predsednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik.

Uz mnogobrojni verni narod, prisustni su bili i ministri u Vladi Republike Srpske i Vladi Srbije, kao i jedan od najbližih saradnika američkog predsednika i bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

Dačić čestitao Dan Republike Srpske: Jedan od najvažnijih datuma za Srbe

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je danas 9. januar - Dan Republike Srpske i istakao da je to jedan od najvažnijih datuma za srpski narod i snažan simbol jedinstva i istrajnosti u očuvanju identiteta, tradicije i nacionalnog dostojanstva.

"Građanima Republike Srpske upućujem iskrene čestitke povodom Dana Republike Srpske, uz poruku da samo složni, jedinstveni i okrenuti miru možemo sačuvati ono što je stvarano sa velikom žrtvom i odgovornošću", naveo je Dačić na Instagramu.

Istakao je da je Republika Srpska trajna i neupitna činjenica, utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu, a da jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Drine mora da bude iznad svih podela, jer je ono najveća snaga u vremenima izazova.

"Srbija ostaje čvrsto uz Republiku Srpsku, ne samo politički, već i bratski, kao oslonac i podrška u očuvanju mira, stabilnosti i nacionalnog identiteta. Saradnja Srbije i Republike Srpske, posebno u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova, predstavlja jedan od ključnih stubova stabilnosti i biće dodatno unapređivana u interesu zaštite svih građana. Živele Srbija i Srpska", naveo je Dačić u čestitki.

Delegacije Republike Srpske i Srbije položile vence na novi spomenik palim borcima

Delegacije Republike Srpske i Srbije položile su danas vence na novoizgrađeni spomenik borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske u Banjaluci.

Venac su povodom Dana Republike i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, a u ime Vlade Republike Srpske položili ministar pravde Goran Selak i ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović.

U ime Republike Srbije venac su položili ministar pravde Nenad Vujić i ministar kulture Nikola Selaković, ambasador Republike Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Republike Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Venac je položila i delegacija Grada Banjaluka, predvođena gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.

U Banjaluci je juče, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obeležje za ukupno 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Minić: Proslava Dana RS nije usmerena ni protiv koga

Pod sloganom "Živeće ognjište“, u Republici Srpskoj je počelo dvodnevno obeležavanje Dana Republike.

Svečana akademija održana je sinoć u sportskoj dvorani "Borik“, nakon čega je upriličen i prijem u Vladi Republike Srpske, uz prisustvo najviših zvaničnika Srpske i Srbije. Čule su se poruke važnosti sloge i jedinstva, očuvanja identiteta i opstanka srpskog naroda.

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić je rekao za RTS da se Dan RS obeležava pod pritiskom, ali to ne sprečava obeležavanje i proslavu.

"Mi nismo ni protiv koga, mi slavimo nešto što se desilo pre rata. Želimo da slavimo rođendan, nema institucije koja nam to može zabraniti", kaže Minić.

Objasnio je da je obeležavanje trajalo nekoliko dana, uključujući i danas gde imamao niz manifestacija. Videćete da nijedna poruka nije usmerena ni protiv koga, istakao je Minić.

U Banjaluci se danas nizom manifestacija proslavlja Dan Republike Srpske, koji se ove godine obeležava pod sloganom "Republika Srpska majka junaka".

Predsednik Skupštine Organizacije starešina Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević izjavio je da je Dan Republike - 9. januar jedan od najznačajnijih praznika u srpskom narodu koji će i dalje biti proslavljan onako kako tradicija nalaže.

"Nažalost, kao i u nizu poslednjih godina, Republika Srpska trpi velike pritiske, kako iz Federacije BiH, tako i od pojedinih članica zapadno-evropske alijanse da se taj praznik ukine i više ne obeležava. Međutim, što nas oni više napadaju - to ćemo mi biti odlučniji da ovaj praznik proslavljamo, baš onako kako tradicija i običaji srpskog naroda zahtevaju", rekao je Kovačević koji je počasni general VRS.

Kovačević je naglasio da će i ove godine Organizacija starešina VRS učestvovati na centralnoj proslavi Dana Republike u Banjaluci, gde je juče svečano otkriveno Spomen-obeležje borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prema njegovim rečima, Organizacija starešina VRS učestvovaće u svečanom defileu danas u Banjaluci, u kojem će tradicionalno marširati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oko 2.000 ljudi iz civilnog sektora.

"Predstavnici Organizacije starešina svakako će prisustvovati i svečanoj akademiji povodom Dana Republike", kazao je Kovačević za Srnu.

Dan Republike Srpske

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika.

Taj naziv septembra 1992. godine zamenjen je sadašnjim - Republika Srpska.