Na području Visokog krajem februara zabeležen je smrtni slučaj usled meningokokne sepse kod deteta predškolskog uzrasta, a u toku je sprovođenje svih epidemioloških smernica kod osoba koje su bile u kontaktu.

Ova informacija potvrđena je portalu Klix.ba iz Instituta za zdravlje i bezbednost hrane BiH, koji su naveli da se tragični ishod dogodio u sredu, 25. februara ove godine, kod deteta starosti šest i po godina.

Nadležne službe Doma zdravlja Visoko odmah su po dobijanju informacija sprovele sveobuhvatnu epidemiološku obradu. Svi identifikovani bliski kontakti pravovremeno su dobili odgovarajuću antibiotsku terapiju u skladu sa stručnim preporukama.

Dete nije pohađalo osnovnu školu

Institut je dodao da dete nije pohađalo osnovnu školu, iako je živelo u naselju iz kojeg određeni broj dece ide u jednu od lokalnih škola. Identifikovane su sve osobe koje su bile u kontaktu sa detetom i obavljeni su svi potrebni pregledi.

Do ovog trenutka nema novih prijavljenih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva povezanih sa ovim tragičnim događajem.

U sklopu mera obavljena je dezinfekcija svih prostora, uključujući i školu u blizini detetovog mesta boravka, u kojoj se nastava trenutno odvija onlajn zbog kvara na grejanju.

Zaštitnu terapiju primilo 35 osoba

Zaštitnu terapiju primilo je osam maloletnih osoba, 13 članova porodice i 14 zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu sa detetom.