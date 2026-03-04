DETE U BIH PREMINULO OD MENINGOKOKNE SEPSE: Odmah sprovedena epidemiološka obrada, svi kontakti dobili terapiju
Na području Visokog krajem februara zabeležen je smrtni slučaj usled meningokokne sepse kod deteta predškolskog uzrasta, a u toku je sprovođenje svih epidemioloških smernica kod osoba koje su bile u kontaktu.
Ova informacija potvrđena je portalu Klix.ba iz Instituta za zdravlje i bezbednost hrane BiH, koji su naveli da se tragični ishod dogodio u sredu, 25. februara ove godine, kod deteta starosti šest i po godina.
Nadležne službe Doma zdravlja Visoko odmah su po dobijanju informacija sprovele sveobuhvatnu epidemiološku obradu. Svi identifikovani bliski kontakti pravovremeno su dobili odgovarajuću antibiotsku terapiju u skladu sa stručnim preporukama.
Dete nije pohađalo osnovnu školu
Institut je dodao da dete nije pohađalo osnovnu školu, iako je živelo u naselju iz kojeg određeni broj dece ide u jednu od lokalnih škola. Identifikovane su sve osobe koje su bile u kontaktu sa detetom i obavljeni su svi potrebni pregledi.
Do ovog trenutka nema novih prijavljenih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva povezanih sa ovim tragičnim događajem.
U sklopu mera obavljena je dezinfekcija svih prostora, uključujući i školu u blizini detetovog mesta boravka, u kojoj se nastava trenutno odvija onlajn zbog kvara na grejanju.
Zaštitnu terapiju primilo 35 osoba
Zaštitnu terapiju primilo je osam maloletnih osoba, 13 članova porodice i 14 zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu sa detetom.
Kao dodatna preventivna mera, uveden je pojačan zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan, uz dostavljanje uputstava školi i roditeljima o simptomima na koje treba obratiti pažnju.