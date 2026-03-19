Porodica Mehmedović iz Kaknja, koja živi u selu Gornja Ričica, već neko vreme trpi nasilje od svog prvog komšije, Idriza Mehmedovića, kako tvrde, koji ih vređa, psuje, pa čak se i skida go. Enes Mehmedović živi u jednoj kući sa suprugom i dvoje maloletne dece, a roditelji u drugoj kući, u istom dvorištu.

- Prošlo je oko dve godine otkako trpim određene stvari od njega. Psuje moje dete. Ako je imao neke operacije, ako je onkološki pacijent, onda bi porodica trebalo da bude zabrinuta za njega. Kada dođe policija, on tako lepo priča, a kada odu, psuje moju majku. Pokušavam da ignorišem neke stvari. Jednostavno ne funkcioniše. Zovem policiju pet puta dnevno. Sada je Ramazan i izmišljaju izgovore za moje probleme iz prošlosti, psuju mi dete, i nema šta mi nisu uradili. Šta god da uradim, jednostavno ne funkcioniše preko vlasti. Odlučio sam da ovo objavim, čak i ako bi ga to osramotilo, nemam drugog izbora – rekao je Enes Mehmedović za „Dnevni avaz“.

Prijavljivanje policiji

- Ne može jasno da govori, pošto je operisan, a pokazao je majci da bi je zaklao. Sve se to radilo kada ja ili baka nismo bili tu, neko ko bi tome svedočio. Kada je moja majka otišla u štalu, kod stoke, on je skinuo pantalone. Majka nije imala drugog izbora nego da ga snima. Kontaktirao sam i njegovu decu. Nisam mogao ni sa kim da razgovaram, njegova ćerka je počela da me psuje, vređa. Došla je policija i inspekcija, rekli su mi iz policijske stanice Kakanj, „pokušaj da se što više stabilizuješ da ga ne udariš“, pošto je registrovan kao onkološki pacijent. Imam dvoje dece, mala su, rekli su mi „povuci se koliko možeš“ – rekao je Mehmedović.

Dodao je da njegovi roditelji, koji takođe žive tamo, imaju problema sa Idrizom i njegovom suprugom više od 15 godina.

- Hteo je da budem nezaposlen. Moja porodica i ja nismo imali nikakav sukob sa njim. Kada se radilo javno osvetljenje u ovoj ulici, naleteo je na bager. Pokazivao je ocu kako će ga zaklati. Išli su na sud, ali sud nije doneo konkretnu presudu niti stav da to insistira. Samo tražimo da se drže podalje od nas. On ima 60 i nešto godina, ja 25, šta god da uradim, preti mi zatvor. Ne treba mi. Poslednja prijava policiji bila je pre oko dva meseca, kada je ulazio u dvorište mog pokojnog strica i strine - kaže Mehmedović.

Mehmedović je tada rekao Idrizu da će pozvati policiju, nakon čega mu je psovao majku.

Enes Mehmedović Kakanj Foto: Privatna arhiva

„Spreman na sve“

- Danas to ne funkcioniše. Kad god izađem iz dvorišta sa ženom i decom, ona me čeka. Pratio sam ga par puta, jer sam se plašio da će mi razbiti prozor ili vrata. Spreman je na sve moguće, kao i njegova supruga, koja ga podržava u svemu što radi - rekao je Mehmedović.

Dodao je da je komšiju koji je ujutru prolazio sa kravom tom ulicom pored njihovih kuća Idriz poprskao vodom i bacio zemlju na njega. Naglasio je da Idriz Mehmedović do sada nije dobio nijedan prekršaj.

- Prošlog Ramazana, vratio sam se kući s posla, supruga i ja smo izašli u šetnju sa detetom, on je izašao iz svoje štale i seo na kamen pored glavnog puta. Prišao sam mu i on je pljesnuo rukama na mene, jer mu je bilo teško da govori.Rekao mi je da mi j**e moje dete, a dete pored mene stoji i pokazuje mi i kaže: „Da Bog da imalo isto ovakvu rupicu k'o što je i ja imam, Amin Bože“. Kada sam rekao da ću pozvati policiju, uzeo je lopatu, pitajući me da li bih ušao u njegovo privatno dvorište, da ga ne bih sreo. Ostao sam na putu. Kada je policija stigla, njegova supruga je rekla da nas nije sramota – zaključio je Enes Mehmedović.

Obe strane upozorene

- U proteklom periodu, službenici Policijske stanice Kakanj postupali su po prijavama lica M. E. i M. E., iz mesta Ričica, koja već duže vreme imaju poremećen međuljudski odnos sa licem M. I., iz Kaknja.

Naime, prema službenim evidencijama Policijske stanice Kakanj, sa navedenim prijavama povezane su sledeće policijske intervencije, i to: u jednom slučaju, prijava je rezultirala podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Opštinskom sudu u Kaknju, zbog počinjenog prekršaja iz člana 3. stav (1) tačka 4) Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona, protiv lica M. I., a isti je sankcionisan u skladu sa važećim zakonskim propisima.

U drugom slučaju, službenici Policijske stanice Kakanj dostavili su nadležnoj inspekcijskoj službi opštine Kakanj informacije o ponašanju lica M. I, iz Kaknja, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti, koje radnje je prijavilo lice M. E.

U trećem slučaju, lica su upozorena i naložena da putem nadležnih institucija reše svoje međusobne imovinsko-pravne odnose.

Tokom naznačenih intervencija, službenici Policijske stanice Kakanj, pored opisanih mera i radnji, izdali su upozorenja strankama o obavezi poštovanja javnog reda i mira, kao i o tome da će u svim slučajevima utvrđivanja individualne prekršajne ​​odgovornosti biti izdati prekršajni nalozi.