U Ulici Mahmuta Bušatlije u Prijedoru danas se pred očima očajnih meštana odigrala prava drama. Naime, voda, koja im je došla skoro do ulaznih vrata — ili kako kažu "do grla" — u jednom je trenutku povukla i automobil "golf" i njegovog vozača.

- Sve se odigralo u Ulici Mahmuta Bušatlije u prijedorskom naselju Gomjenica. Momak iz 'golfa' koga je voda ponela zamalo da stradao pred našim očima! Jedva je izašao uz našu pomoć, a 'golf 5' je u vodi - svedočila je jedna meštanka za Nezavisne novine, koja u ovim trenucima strahuje i da će joj voda ući u kuću.

Svedoči da se svake godine isto dešava.

- Gradske vlasti ne reaguju na naš problem, voda je pred ulazom! Džabe ih zvati da donesu pumpe ili bager da prokopaju - dodaje ona i navodi da stanovnici ne znaju šta da rade, da su zvali i pozivali, ali da pomoć ne stiže.

Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i to da je voda povukla automobil i da je mladić jedva izašao živ.

- Voda samo što nije u kući, niko neće da izađe da pomogne - poručuju očajni meštani i dodaju da kiša i dalje pada, a noć stiže.

Kurir.rs/Nezavisne

