Dva lica jutros su uspešno evakuisana nakon što su kombijem pokušali da prođu poplavljenom putnom komunikacijom Porječina-Miričina, na području opštine Petrovo, izjavio je komandir Dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice Petrovo Dragan Petković.

Petković je naveo da su u akciji spasavanja učestvovali i spasioci iz Gračanice, s obzirom na to da je reč o lokaciji na oko 20 metara udaljenoj od mosta na reci Spreči, koji je međuentitetska granica.

On je pojasnio da se incident dogodio jutros oko 7 časova kada su dva lica u kombiju, uprkos brojnim upozorenjima da je putna komunikacija Porječina-Miričina u prekidu zbog izlivanja reke Streče, krenula tim pravcem.

- Kombi je ubrzo zahvatila i povukla bujica - izjavio je Petković i dodao da su lica evakuisana sa krova vozila.

Petković je ponovo apelovao na građane i učesnike u saobraćaju da poštuju upozorenja i ne izlažu se riziku.

On je zahvalio za podršku kolegama iz Gračanice.

(Kurir.rs/Glas Srpske)

