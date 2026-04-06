Boris Zorić (40) iz Banjaluke, uhapšen je zbog sumnje da je nožem pokušao ubiti ženu Ž.P.

Zorić ima ima bogat kriminalni dosije - osuđivan je zbog saučesništva u stravičnom ubistvu Brune Rolda u Banjaluci.

Zorić je zbog ubistva Rolda osuđen na četiri godine zatvora i obavezno lečenje od zavisnosti od narkotika i alkohola u Zavodu za psihijatriju u Sokocu.

Kaznu je odležao, a nedavno je otpušten iz bolnice.

Ovaj stravični zločin dogodio se 25. novembra 2019. godine u napuštenoj kući u centru Banjaluke.

Rold je prvo zaklan nožem, a njegovo telo je potom zapaljeno kako bi se prikrio zločin.

Direktan izvršilac ubistva bio je Rade Drljača koji je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora, dok su Zorić i Slobodan Krnetić osuđeni kao saizvršioci.

Zorić je ponovo uhapšen zbog sumnje da je 3. aprila u Ulici cara Lazara, nožem u grudi ubo Ž.P. s kojom je, kako navodi ATV, ranije bio u ljubavnoj vezi.

Svemu je prethodio verbalni sukob na ulici, a tačan motiv zločina se utvrđuje. Tužilaštvo je Zoriću predložilo jednomesečni pritvor o kojem će odlučivati Okružni sud u Banjaluci.