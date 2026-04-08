DRŽAVLJANKI BIH PRONAĐEN NOŽ NA AERODROMU: Rekla je da "ne zna odakle joj"
Tokom uskršnjih praznika, Savezna policija Nemačke pojačala je kontrolu putnika i za svega tri dana konfiskovala nekoliko komada oružja i opasnih predmeta na aerodromu Keln/Bon.
Službenici bezbednosti putnika u avionskom saobraćaju otkrili su predmete u ručnom prtljagu putnika.
Među prvima koji su razotkriveni bila je 35-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, kod koje je u torbici pronađeno „hladno oružje”. Naime, kako prenose mediji, ona je putovala za Antaliju, a tokom kontrole prtljaga koji je unosila sa sobom u avion pronađen je nož, koji joj je oduzet na licu mesta.
Nije znala da objasni zašto je nož ponela sa sobom.
Kako su preneli mediji, protiv nje će biti pokrenut krivični postupak zbog kršenja nemačkog Zakona o naoružanju.
