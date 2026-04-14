U selu Donje Putićevo kod Travnika danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povređene dve osobe, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK).

Kako je saopšteno, nesreća se dogodila u 12:55 na autoputu M-5.

U nesreći su učestvovali putničko vozilo i pešaci.

Povređeni su žena L. T. (1964) iz Travnika i devetogodišnje dete.

Vozač je nakon nesreće napustio mesto događaja, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.

„Radi se o O. P. (2002) iz ​​Travnika, nastanjenom u Novom Travniku, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke Golf IV. Povređeni pešaci su prevezeni u JU bolnicu Travnik, gde su zadržani na posmatranju i utvrđivanju stepena povreda“, naveo je MUP SBK.

Uviđaj na mestu nesreće obavljaju policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, dok se saobraćaj na ovoj deonici puta odvija usporeno, uz policijsku regulaciju.

(Kurir.rs/Klix.ba)

GxlRzbbWsAA5i95.jpeg
Granični prelaz Gradiška
Rasim Potoković.jpg
Screenshot 2026-04-10 142853.png