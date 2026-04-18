Na deonici Foča–Šćepan Polje zabeležene neobične scene – krmača se oprasila nasred puta, u blizini viđeno krdo magaraca, dok je odron dodatno otežao saobraćaj
Urnebesna scena iz Republike Srpske: U istom danu na istom putu oprasila se krmača, valjali se magarci i pao odron
Poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Đorđe Vučinić, objavio je fotografije sa puta Foča – Šćepan Polje, na kojima se jasno vidi da se nasred druma oprasila krmača.
- Na putu Foča – Šćepan Polje stanje redovno: OPRASILA SE KRMAČA - objavio je Vučinić na društvenoj mreži Fejsbuk uz dve propratne fotografije.
Kako je dodao, "reklo bi se da je redovna situacija i na putu od Foče prema Miljevini, gde je danas odron zatrpao put", a jedna žena u komentaru priložila je i snimak sa iste deonice, na kojem se vidi omanje krdo magaraca kako uživa na i pored puta.
