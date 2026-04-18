HRVATI ODBILI DA POSTAVE TESLINU STATUU! Gradiška dobila novi simbol grada, postala 33. mesto na svetu sa ovim obeležjem
Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika svih vremena, dobio je svoju bistu u Gradišci u Republici Srpskoj, čime je ovaj gradić postao 33. u svetu koji mu je posvetio ovakvo obeležje.
Statua je simbolično postavljena na lokaciji gde je pre više od jednog veka proradila prva termoelektrana u ovom mestu, navodi RTRS. Elektrana je proizvodila električnu energiju dovoljnu za osvetljenje svih ulica u Gradišci i napajanje tadašnjih lokalnih institucija.
Statua je prvobitno trebalo da bude postavljena u Hrvatskoj, ali je na kraju svoje mesto pronašla u Gradišci.
- Nikola Tesla je naš čovek, naše gore list. Ova statua je trebalo da bude postavljena u njegovom rodnom Smiljanu, ali nažalost ljudi iz Hrvatske nisu to dozvolili i onda se rodila ideja da je postavimo ovde, u Gradišci - rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Statuu je darovala Teslina fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država, a autor dela je akademski vajar Bojan Mikulić iz Banjaluke. Postavljanjem statue Nikole Tesle Gradiška je još jednom potvrdila svoje mesto na mapi gradova koji neguju nauku, istoriju i kulturu sećanja.
Ovaj simbolični čin podseća na značaj inovacija i znanja, ali predstavlja i obavezu da se takve vrednosti prenose na buduće generacije.
