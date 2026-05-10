Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da veruje da će Rusija na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) 12. maja tražiti da sve odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita budu proglašene pravno nevažećim.

"Za koji dan će sastanak u Savetu bezbednosti UN posvećen BiH i verujemo da će Rusija, shodno ranijim stavovima, tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu ništavne i da ne budu pravno važeće", rekao je Dodik za RT Balkan, prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

On je naveo da je s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Republike Srpske (RS) i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma, čiji je Rusija garant.

Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Dodao je da je delegacija RS prenela Putinu zahvalnost za isporuke gasa koji stiže u kontinuitetu, a da, s druge strane, RS neće učestvovati u sankcijama Rusiji niti će dati saglasnost da delegacije BiH učestvuju u antiruskim forumima.

Rekao je da su u Moskvi juče na Paradi pobede bili samo predstavnici RS, a da je Bošnjacima "poniženje da budu u Moskvi i da razgovaraju sa tako moćnom zemljom".

"Ali im ne smeta da sve ove godine, od početka specijalne vojne operacije, koriste jeftin gas u Sarajevu i da na taj način pokazuju cinizam. Oni troše više gasa od RS", kazao je Dodik.