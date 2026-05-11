Životinje često traže hranu tamo gde mogu najlakše da je pronađu, ali smeće može ozbiljno da ugrozi njihovo zdravlje
TUŽNA SCENA NA TREBEVIĆU
SRCE DA PUKNE, TEŽAK PRIZOR NA OMILJENOM IZLETIŠTU! Divlji konj jede hranu iz smeća pored kontejnera! (VIDEO)
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Na Trebevićuje reporter "Avaza" zabeležio jedan izuzetno tužan prizor. Naime, divlji konj jeo je smeće iz kontejnera, kao da je veoma gladan i kao da duže vreme ništa nije jeo.
Životinje često traže hranu tamo gde mogu najlakše da je pronađu, ali smeće može ozbiljno da ugrozi njihovo zdravlje. Mnogi građani smatraju da bi trebalo da se postavi više kanti i redovnije odvozi otpad kako bi se sprečile ovakve situacije.
Trebević je poznat kao omiljeno izletište Sarajlija i važno je da ostane čist i siguran i za ljude i za životinje.
(Kurir.rs/Avaz)
Reaguj
Komentariši