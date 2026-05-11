Slušaj vest

Na Trebevićuje reporter "Avaza" zabeležio jedan izuzetno tužan prizor. Naime, divlji konj jeo je smeće iz kontejnera, kao da je veoma gladan i kao da duže vreme ništa nije jeo.

Životinje često traže hranu tamo gde mogu najlakše da je pronađu, ali smeće može ozbiljno da ugrozi njihovo zdravlje. Mnogi građani smatraju da bi trebalo da se postavi više kanti i redovnije odvozi otpad kako bi se sprečile ovakve situacije.

Trebević je poznat kao omiljeno izletište Sarajlija i važno je da ostane čist i siguran i za ljude i za životinje.

(Kurir.rs/Avaz)

Ne propustitePlanetaPORED "PORŠEA" PARKIRALI I NJEGA, PA IZAZVALI NEGODOVANJE! Viralni snimak pokazao neodgovorno ponašanje vlasnika, svi OVO ZAMERAJU! (VIDEO)
download.jpg
PlanetaNEOBIČAN POKLON Papa Lav dobio belog konja
xxx01 EPA Vatican Media Handout.jpg
Hrvatska(UZNEMIRUJUĆE) MUŠKARAC TRAŽIO KOBILU ZA SNIMANJE FILMA ZA ODRASLE! "Platićemo koliko želite, znate li šta je animal?" Nudio 2.000 EVRA za pola sata! (FOTO)
shutterstock_2504542051.jpg
HrvatskaNEMICA UDARILA KONJA NA SEOSKOM PUTU! Vlasnik će morati da plati 4.000 evra!
shutterstock_2430263853.jpg