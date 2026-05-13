Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Livnu protiv  Đ. Š. (47) iz Tomislavgrada, zbog krivičnog dela nasilja u porodici.

Optuženi se tereti za ugrožavanje mira, fizičkog i psihičkog integriteta svoje supruge V. Š. i njihovo troje maloletne dece.

Prema optužnici, nakon kratke svađe oko školskih obaveza dece, optuženi je prvo verbalno napao suprugu, a zatim ju je udario rukom, nakon čega je izvadio nož i naneo joj ubodne rane po desnoj butini. Oštećena je zadobila lakše telesne povrede, dok je događaj kod dece izazvao strah, zabrinutost i anksioznost.

Opštinski sud u Livnu navodi da je optuženom Đ. Š. prethodno, 5. februara ove godine, određena mera pritvora u trajanju od jednog meseca, koja je naknadno produžena za još dva meseca. Pritvor je ukinut sudskom odlukom 21. aprila.

Sudija za prethodno ročište Opštinskog suda u Livnu zakazao je ročište za izjašnjenje o krivici za 15. jun ove godine.

