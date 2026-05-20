Slušaj vest

Biznismenu Acu Đukanoviću, bratu Mila Đukanovića, ukinuta je mera zabrane napuštanja stana, odlučio je Osnovni sud u Nikšiću u postupku kontrole mera nadzora.

Rešenjem istražnog sudije Save Mušikića od 20. maja ukinuta mu je mera nadzora kojom mu je zabranjeno napuštanje stana u naselju Rastoci u Nikšiću, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša.

Istim rešenjem mu je naloženo i javljanje policiji, pa će se Đukanović morati jednom nedeljno javljati Odeljenju bezbednosti Podgorice.

Zbog čega se vodi krivični postupak

Podsetimo, protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Mere nadzora su prvobitno određene rešenjem Osnovnog suda u Nikšiću od 20. marta ove godine.

Aco Đukanović imao čitav arsenal Foto: Uprava policije Crne Gore

Optužnica ODT-a u Nikšiću protiv brata bivšeg premijera Mila Đukanovića vraćena je ranije na dopunu, a rešenjem koje je 29. aprila doneo sudija Mirko Kojović naloženo je tužilaštvu da sprovede dodatne dokazne radnje radi završetka istrage.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraPODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ACA ĐUKANOVIĆA! U sudnici 7. aprila: Na nekim komadima oružja pronađenim u njegovoj kući stoji posveta "Predsedniku Milu Đukanoviću"
Aco Đukanović
Crna GoraODBIJENO JEMSTVO OD PET MILIONA EVRA ZA PUŠTANJE NA SLOBODU ACA ĐUKANOVIĆA: Završeno ročište u sudu u Nikšiću
11.jpg
Crna GoraACO ĐUKANOVIĆ PONOVO PRIVEDEN! Milov brat pred sudijom u Osnovnom sudu u Nikšiću
13.jpg
Crna GoraNOVI SKANDAL TRESE CRNU GORU, MILO ĐUKANOVIĆ IMA ČITAV ARSENAL: Naoružan je do zuba, a jedna stvar POSEBNO ZABRINJAVA! Sve otkriveno kada je "pao" Aco
Milo Đukanović oružje