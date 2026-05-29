Predsednik Saveza Srba poreklom iz Crne Gore Željko Čurović reagovao je za portal Pogled povodom nedavnih istupa bivšeg premijera Zdravka Krivokapića, poručujući da upravo njegovi najnoviji stavovi potvrđuju ono na šta je srpsku javnost upozoravao Savez Srba poreklom iz Crne Gore još pre izbora 2020. godine.

Čurović je podsetio na političke dogovore koji su prethodili formiranju vlasti posle pada DPS-a, tvrdeći da je tadašnja izborna volja građana izigrana, a da je formiranje takozvane ekspertske vlade predstavljalo odstupanje od dogovora postignutih među pobednicima istorijskih izbora

Savez Srba poreklom iz Crne Gore sa sedištem u Beogradu, podržavao je objedinjenu listu srpskog naroda koja se ogledala u koaliciji "Za budućnost Crne Gore."

I dalje smatramo da je to budućnost Crne Gore, a pogotovo Srpskog naroda u njoj. Jedini način da Srbi budu nezaobilazni politički faktor je jedinstvena lista srpskog biračkog tela i odgovornost Srba da tu listu glasaju.

Većina Srba na žalost glasa neke druge liste koje nemaju ama baš nikakav dodir sa političkom i moralnom odgovornosti prema srpskom narodu, na kraju su baš takvi najprostiji da kritikuju političke predstavnike srpskog naroda,"kako ništa neće da urade za svoj narod", a upravo su najveći krivci oni Srbi koji daju svoj glas za one koji upravo vode antisrpsku politiku.

E takav je i bivši premijer Zdravko Krivokapić. Doveden zasigurno iz obaveštajnih krugova Zapadnih zemalja, koje svakako vode glavnu reč ne samo u Crnoj Gori, preko svojih krugova u samoj Mitropoliji, koji su uslovili podrškom Narodni front, da Krivokapić mora biti nosilac njihove liste.

Tako je Zdravko, čim je izašao na konferenciju za štampu iskazao svoje pravo lice odričući se onih koji su ga glasali sa konstatacijom "da nema nikakvu obavezu prema listi koju je predvodio."

Ovakvu izjavu je mogao dati samo čovek koji je imao obraz kao đon.

Nakon dogovora lidera Narodnog fronta i ostalih pod Ostrogom, pred mitropolitom Amfilohijem, kakva će upravo da bude Vlada, sastavljena od onih političkih činilaca koji su srušili Mila Đukanovića i njegovu kamarilu, usledio je Zdravkov "salto-mortale."

Vlada se formirala nakon upokojenja Mitropolita Amfilohija. Zdravko nije trepnuo kad je odbacio predlog Vlade koji je utvrđen na pomenutom sastanku pod Ostrogom i formirao je takozvanu "ekspertsku" Vladu, čime je prevario i samog Mitropolita Amfilohija, poturajuću dvojicu mladih i neiskusnih, ničim ne dokazanih u nauci, politici, biznisu...

Od njih je napravio "eksperte" koji će "pozlatiti" Crnu Goru. Sad već vidimo rezultate Zdravkove politike i njegovih "eksperata, koji su imali zadatak samo za jedan mandat da odmore građane Crne Gore od naopake vladavine Mila Đukanovića i DPS a.

Savez Srba poreklom iz Crne Gore ni tada se nije slagao sa izborom Zdravka Krivokapića, ni za nosioca liste niti za premijera, ali, naš glas se nije čuo, kao što se ni danas slabo čuje kad kažemo naše mišljenje o lošoj politici mladih Zdravkovih "eksperata" koji nemaju drugačije mišljenje o Srpskom narodu nego što je imao Milo Đukanović i danas Zdravko Krivokapić. Pa se prisetimo one narodne: "Koga su zmije ujedale i guštera se boji".

Srpski narod su ujedale zmije kroz vekove, pa su se i danas posukale i seju otrov sa svake strane na srpski narod, krijući se u svoje košuljice, pa ugrabimo da ih prepoznamo ponekad kad se presvlače i otkrijemo ih, ali kasno. Tako nam umaknu ko Zdravko koji je izmislio u proleće sa opakim otrovom po srpski narod...Čuvajte se građani Crne Gore Krivokapića ko što je Zdravko...