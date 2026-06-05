Uprava policije dostavila je pre nekoliko meseci dokaze tužilaštvu, koji su prikupljeni tokom pretresa.
Crna Gora
ACO ĐUKANOVIĆ NAPUSTIO CRNU GORU: Protiv Milovog brata tužilaštvo vodi najmanje dva krivična predmeta
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Biznismen Aco Đukanović napustio je teritoriju Crne Gore, potvrđeno je za RTV Podgorica iz bezbednosnog sektora.
Protiv Đukanovića tužilaštvo vodi najmanje dva aktivna krivična predmeta, koja su formirana psole pretresa njegovog stambenog prostora u Podgorici i kuće u Nikšiću.
Uprava policije dostavila je pre nekoliko meseci dokaze tužilaštvu, koji su prikupljeni tokom pretresa, piše Gradski.me.
Kurir.rs/RTV Podgorica
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