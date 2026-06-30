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Podgoričanin Aleksandar Aco Šaković (56), za kojim je bila raspisana nacionalna poternica radi izdržavanja zatvorske kazne, uhapšen je danas u Kotoru, saopštila je policija za CdM.

Podsećamo da je Šaković bio u bekstvu nakon što je 11. maja ove godine uspeo da izbegne sprovođenje na izdržavanje zatvorske kazne u UIKS. Policija je prethodno došla u njegovu porodičnu kuću u podgoričkom naselju Zagorič da ga uhapsi, ali je on, primetivši policajce, otišao do susedne kuće svog brata, odakle je pobegao motorom. Nakon toga, Osnovni sud u Podgorici izdao je naredbu za raspisivanje poternice, a Uprava policije raspisala je nacionalnu poternicu za Šakovićem.

Prema navodima policije, Šaković se nalazio u mestu Stoliv, opština Kotor.

- Za A.Š., službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica raspisali su tri lokalne i državne poternice zbog krivičnih dela falsifikovanja službene isprave i nasilja u porodici ili nasilja u porodičnoj zajednici. Nakon sprovedene krivične istrage, A.Š. su lišeni slobode od strane službenika Odeljenja bezbednosti Kotor i biće sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od sedam meseci zbog krivičnog dela falsifikovanja službene isprave - saopštila je policija.

U policijskim evidencijama se vodi kao lice od interesa iz bezbednosnih razloga, a osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam meseci zbog krivičnih dela falsifikovanja službene isprave i overe lažnog sadržaja.