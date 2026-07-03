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Crnogorska policija već više od deset dana traga za 38-godišnjim muškarcem iz podgoričkog naselja Zabjelo, koji se sumnjiči da je 22. juna seksualno zlostavljao 14-godišnju devojčicu. Dok potraga za osumnjičenim i dalje traje, porodica maloletnice pokušava da joj pomogne da se oporavi od teškog traumatičnog iskustva.

O tome kroz šta porodica prolazi govorio je stric devojčice u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji. Kako je ispričao, majka je za događaj saznala gotovo odmah, pošto se devojčica vratila kući, nakon čega su zajedno otišle u Klinički centar radi ukazivanja pomoći.

Prema njegovim rečima, devojčica je odranije poznavala osumnjičenog, jer je išla u isti razred sa njegovom ćerkom i tog dana se nalazila u njihovoj kući.

Govoreći o njenom zdravstvenom stanju, stric je rekao da je devojčica i dalje u veoma teškom psihičkom stanju.

- Baš je loše, ali trudimo se svi oko nje da joj nekako pomognemo, da je malo po malo vratimo u život - rekao je on.

02:00 POTRESNA ISPOVEST STRICA DEVOJČICE (14): Porodica i dalje u šoku nakon zločina u Crnoj Gori Izvor: Kurir televizija

Policija i dalje traga za osumnjičenim

Kako je naveo, porodica do sada nije dobila nove informacije od nadležnih o toku potrage za osumnjičenim.

- Danas je jedanaesti dan od događaja, a od policije nismo dobili ama baš nikakvu informaciju. Niti poziv, niti bilo kakvo obaveštenje, kao da se ništa nije desilo - kazao je.

Istakao je da je ceo slučaj duboko potresao porodicu, a da je najteže upravo devojčici, kojoj će, kako kaže, biti potrebno mnogo vremena da se oporavi.

- Ovo nas je sve potreslo. Vidim da se veoma teško vraća u normalu i da će to biti dug i težak put za nju. Svi smo uz nju i učinićemo sve da joj olakšamo koliko možemo - poručio je devojčicin stric za Kurir televiziju.