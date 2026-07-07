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Glasovima 74 poslanika za i tri protiv, Skupština Crne Gore pokrenula je danas proces izmene Ustava. Protiv su glasali poslanici Demokratske narodne partije (DNP).

Sa istim brojem glasova, na današnjoj sednici obavezan je Ustavni odbor da u što kraćem roku glasa o predlozima amandmana.

Predsednica tog odbora Jelena Božović je najavila sednicu za sutra, dok će se poslanici u plenumu o njima izjasniti prekosutra.

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur je saopštila da joj je drago što su se dogovorili, ali i da se nada da će se u što kraćem roku dogovoriti o sudijama Ustavnog suda i Fiskalnom savetu.

Lider i poslanik DNP-a Milan Knežević je poručio da se "nisu svi dogovorili", te da su on i ostali poslanici te partije (Vladislav Bojović i Jelena Kljajević) jedina opozicija.

1/6 Vidi galeriju MILAN KNEŽEVIĆ U EMISIJI „NEISPRIČANO“ Foto: Marko Karović

"Nismo se svi dogovorili i svi glasali, jer bi to bilo jednoumlje. Nismo u Severnoj Koreji. Nadam se da će biti neka večera kod gospode Johana Satlera i Petera Feltena", kazao je.

Šef parlamenta Andrija Mandić je poručio da je on danas hteo da se glasa o sudijama, ali da se nada da će već u petak to biti moguće.

Nakon pauze, poslanici su glasali za izmene Ustava koje se tiču Centralne banke.

I za taj predlog su glasala 74 poslanika, a tri su bila protiv.

Amandmani će, takođe, biti razmatrani na sutrašnjoj sednici Ustavnog odbora, a poslanici će se o njima izjasniti prekosutra.

Na početku sednice, predsednik Skupštine Andrija Mandić je konstatovao mandat novom poslaniku Građanskog pokreta (GP) URA Mileti Radovaniću. On je, na toj poziciji, zamenio Miloša Konatara.

Komisiju za proveru bezbednosnih smetnji u policiji neće obrazovati ministar unutrašnjih poslova, već Vlada na njegov predlog, i to uz pribavljeno mišljenje parlamentarnog Odbora za bezbednost i odbranu (koje nije obavezujuće), a član tog tela biće i predstavnik koji će biti imenovan na predlog glavnog specijalnog tužioca. Šef tajne službe moraće prvo da dobije odobrenje predsednika Vrhovnog suda da bi prikupio određene podatke ili aminovao pojedine mere nadzora - za koje dosad to nije bio u obavezi da radi.

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Da bi se Ustav izmenio, potrebno je napraviti tri koraka - prvo se podnosi predlog za promenu tog akta, zatim sledi izrada nacrta amandmana, a završna faza je usvajanje tih predloga. Za “štrikiranje” svake od tih stavki potrebna je podrška 54 skupštinara.