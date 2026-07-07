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Vlast i opozicija u Crnoj Gori će najkasnije do 31. jula obezbediti usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbednost (ANB), u skladu sa usaglašenim rešenjima, a do istog datuma će se formirati posebno radno telo koje će pratiti primenu tih propisa.

To se navodi u sporazumu o prevazilaženju parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropskih integracija Crne Gore, koji je na društvenoj mreži "Iks" objavio poslanik Evropskog saveza, Boris Mugoša.

U dokumentu piše da će se izmene i dopune zakona odnositi na proceduru obrazovanja i sastav Komisije za proveru bezbednosnih smetnji u Zakonu o unutrašnjim poslovima, kao i na jačanje mehanizama sudske kontrole u Zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbednost.

Potpisnici dokumenta iz vlasti i opozicije obavezali su se da bez odlaganja intenziviraju napore za izbor dvoje sudija Ustavnog suda, kroz politički dijalog i u kontinuiranoj komunikaciji sa šefom države Jakovom Milatovićem.

"Potpisnici dokumenta se obavezuju da vode inkluzivan dijalog o svim imenovanjima koja se sprovode kroz procedure u Skupštini Crne Gore, a koja će se realizovati uz najširu saglasnost parlamentarne većine i parlamentarne opozicije", piše u dokumentu.

Navodi se i da potpisnici dokumenta potvrđuju spremnost da do 31. jula usvoje prioritetne izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva (Zakon o izboru odbornika i poslanika, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakon o izboru predsednika), u skladu sa zahtevima iz pristupnih pregovora Crne Gore i EU.

"Potpisnici ovog dokumenta se obavezuju da bez prethodno postignutog konsenzusa između vlasti i opozicije neće menjati zakone koji su bili u nadležnosti rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Potpisnici ovog dokumenta se obavezuju da neće jednostrano inicirati izmene (seta izbornih) zakona pre održavanja izbora 2027", piše u dokumentu.

Navodi se i da su se potpisnici dokumenta saglasili da do 31. jula formiraju radno telo koje će definisati model za uspostavljanje dodatnih institucionalnih mehanizama nadzora i kontrole u cilju sprečavanja potencijalnih nepravilnosti tokom izborne kampanje na narednim izborima.

"Model će biti usvojen najkasnije do 4. septembra 2026. godine, a primenjivaće se od januara 2027. godine. Ukoliko do navedenog roka ne dođe do usvajanja modela, ali bude nesporno utvrđeno da postoji jasna politička volja i ostvareni merljivi rezultati u radu na njegovom usaglašavanju, propuštanje ovog roka neće predstavljati prepreku za nastavak procesa odlučivanja o ustavnim promenama", dodaje se.

"U skladu sa zahtevima iz pristupnih pregovora Crne Gore i Evropske unije, potpisnici ovog dokumenta su saglasni da će podržati izmene Ustava i druge odluke za koje je potrebna kvalifikovana većina u Skupštini Crne Gore. Potpisnici ovog dokumenta su se saglasili da će sve procedure oko izmena Ustava realizovati najkasnije do 4. septembra 2026. godine. Potpisnici ovog dokumenta su se saglasili da će politički dijalog o pitanjima od posebnog značaja za dalji napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji biti nastavljen i u narednom periodu", piše u dokumentu.

Mugoša: Pobedila je Crna Gora

Boris Mugoša je u objavi na "Iksu" naveo da, kada se postigne dogovor koji snaži evropski put države, nema poraženih.

"Pobedila je Crna Gora. Pobedili su njeni građani. Pobedila je njena evropska budućnost. Prava mera političke zrelosti svih aktera biće dosledna i potpuna implementacija dogovora, jer samo dosledna primena preuzetih obaveza može opravdati današnja očekivanja i dati novi zamajac evropskim integracijama Crne Gore", ocenio je on.