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Počasni predsednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović poslednjih mesec dana intenzivirao je političke aktivnosti, obilazeći crnogorske opštine i sastajući se sa privrednicima, lokalnim političarima i građanima.

Analitičari ocenjuju da time ponovo preuzima ulogu aktivnog političkog faktora i koristi svoj autoritet kako bi očuvao veze sa poslovnom zajednicom, potencijalnim partnerima i lokalnim partijskim odborima.

Đukanović je nedavno boravio u Ulcinju, gde se sastao sa tamošnjim privrednicima i političkim predstavnicima, a pre toga je posetio Bijelo Polje, gde je razgovarao sa građanima. DPS je na vlasti u obe opštine.

Iz kancelarije bivšeg predsednika odbacuju tvrdnje da je reč o predizbornoj kampanji.

„Nije ništa neobično, reč je o redovnoj komunikaciji sa počasnim predsednikom DPS-a“, saopštili su iz Đukanovićeve kancelarije, navodeći da je prethodnih nedelja, na poziv lokalnih odbora stranke, posetio više opština.

Prema pisanju crnogorskih Vijesti, sastanak u Ulcinju organizovao je lokalni odbor DPS-a, a prisustvovali su mu privrednici, predsednik opštine i lider Force Genci Nimanbegu, predsednik Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka, kao i privrednik i bivši predsednik opštine Nazif Cungu.

Foto: Printscreen/Pink

Jedna od tema bio je i arapski investitor Mohamed Alabar, koji je ranije pokazivao interesovanje za dugoročni zakup Velike plaže.

Jedan od učesnika sastanka rekao je da je Đukanović bio oprezan u komentarima.

„Rekao je da bi trebalo da pazimo svakog investitora koji ima dobre i neskrivene namere. U svakom slučaju, i povodom toga i drugih tema bio je više nego korektan“, naveo je sagovornik Vijesti.

Drugi učesnik sastanka rekao je da je razgovor protekao u opuštenoj atmosferi i da je pitanje Alabara bilo samo jedna od tema.

Izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović ocenio je da Đukanovićeve aktivnosti jasno pokazuju kakvu ulogu i dalje ima u DPS-u.

„Iako je formalno operativno vođenje stranke prepušteno mlađem rukovodstvu na čelu sa Danijelom Živkovićem, Đukanović u političkoj praksi i dalje ima najveći pojedinačni politički i neformalni autoritet. Njegova uloga nije samo protokolarna, već i strateška – održavanje kohezije unutar stranke i mobilizacija resursa“, rekao je Perović.

On smatra da ovakvi obilasci najčešće prethode izbornim ciklusima.