POVRATAK MILA ĐUKANOVIĆA: Bivši predsednik se sprema za izbore! Obilazi opštine, razgovara sa privrednicima i lokalnim liderima
Počasni predsednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović poslednjih mesec dana intenzivirao je političke aktivnosti, obilazeći crnogorske opštine i sastajući se sa privrednicima, lokalnim političarima i građanima.
Analitičari ocenjuju da time ponovo preuzima ulogu aktivnog političkog faktora i koristi svoj autoritet kako bi očuvao veze sa poslovnom zajednicom, potencijalnim partnerima i lokalnim partijskim odborima.
Đukanović je nedavno boravio u Ulcinju, gde se sastao sa tamošnjim privrednicima i političkim predstavnicima, a pre toga je posetio Bijelo Polje, gde je razgovarao sa građanima. DPS je na vlasti u obe opštine.
Iz kancelarije bivšeg predsednika odbacuju tvrdnje da je reč o predizbornoj kampanji.
„Nije ništa neobično, reč je o redovnoj komunikaciji sa počasnim predsednikom DPS-a“, saopštili su iz Đukanovićeve kancelarije, navodeći da je prethodnih nedelja, na poziv lokalnih odbora stranke, posetio više opština.
Prema pisanju crnogorskih Vijesti, sastanak u Ulcinju organizovao je lokalni odbor DPS-a, a prisustvovali su mu privrednici, predsednik opštine i lider Force Genci Nimanbegu, predsednik Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka, kao i privrednik i bivši predsednik opštine Nazif Cungu.
Jedna od tema bio je i arapski investitor Mohamed Alabar, koji je ranije pokazivao interesovanje za dugoročni zakup Velike plaže.
Jedan od učesnika sastanka rekao je da je Đukanović bio oprezan u komentarima.
„Rekao je da bi trebalo da pazimo svakog investitora koji ima dobre i neskrivene namere. U svakom slučaju, i povodom toga i drugih tema bio je više nego korektan“, naveo je sagovornik Vijesti.
Drugi učesnik sastanka rekao je da je razgovor protekao u opuštenoj atmosferi i da je pitanje Alabara bilo samo jedna od tema.
Izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović ocenio je da Đukanovićeve aktivnosti jasno pokazuju kakvu ulogu i dalje ima u DPS-u.
„Iako je formalno operativno vođenje stranke prepušteno mlađem rukovodstvu na čelu sa Danijelom Živkovićem, Đukanović u političkoj praksi i dalje ima najveći pojedinačni politički i neformalni autoritet. Njegova uloga nije samo protokolarna, već i strateška – održavanje kohezije unutar stranke i mobilizacija resursa“, rekao je Perović.
On smatra da ovakvi obilasci najčešće prethode izbornim ciklusima.
Kurir.rs/Agencije