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Podgorička policija uhapsila je sedamnaestogodišnjeg maloletnika osumnjičenog da je pre nekoliko dana, uz pretnju nožem, opljačkao sportsku kladionicu u Podgorici i od zaposlenog oteo oko 365 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, razbojništvo je rasvetljeno u kratkom roku, a maloletnik je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Sumnja se da je maloletnik 28. jula ušao u prostorije jedne sportske kladionice u Podgorici, gde je od zaposlenog, uz pretnju nožem, zahtevao da mu preda novac, nakon čega mu je zaposleni predao oko 365 evra“, saopšteno je iz policije.

Iz Uprave policije navode da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica preduzeli operativno-taktičke mere na terenu, nakon čega su identifikovali i locirali osumnjičenog.

„Policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i locirali osumnjičenog maloletnika, od njega prikupili obaveštenja i o svemu upoznali postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se maloletnik liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo i sprovede na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

Policija je saopštila i da su za istim maloletnikom ranije bile raspisane više lokalnih potraga zbog sumnje da je počinio krivična dela krađa i razbojništvo.