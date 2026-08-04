Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu protiv biznismena Aca Đukanovića, kojom ga Osnovno državno tužilaštvo tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Osnovnog suda u Nikšiću saopšteno je da je optužnica potvrđena u ponedeljak rešenjem sudije Mirka Kojovića, predsednika veća.

"Nakon održanog ročišta radi ispitivanja i ocene zakonitosti i opravdanosti optužnice, predsednik veća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku utvrdio je da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje je predmet optužbe", navodi se u saopštenju.