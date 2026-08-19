Slušaj vest

Posle relativno mirnog jučerašnjeg dana, ponovo se aktivirao požar u Đenovićima u hercegnovskoj opštini.

Kako je kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović, vatra se pojavila iznad Prsut krivine u blizini kuće Ivovića.

Poslat je i zahtev za pomoć iz vazduha.

U borbi sa požarom koji bukti na području Herceg Novog, vatrogasci su uspeli da odbrane više kuća u Baošićima, gde je evakuisana jedna porodica, saopštila je Služba zaštite i spasavanja Herceg Novog.

Požar, koji je izbio između Baošića i Bijele, zbog jakog vetra proširio se prema Zelenici i Kamenarima

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraOLAKŠANJE U CRNOJ GORI: Stabilna situacija sa požarima, kiša pomogla u lokalizaciji vatre
IMG_6324_screenshot_5.jpeg
Crna GoraDRAKONSKE BORBE SA VATRENOM STIHIJOM U CRNOJ GORI! Gori na najpopularnijim letovalištima: Vatra bukti u Herceg Novom i Ulcinju, helikopteri ne staju!
Screenshot 2025-08-13 000522.png
Crna GoraDRAMATIČNE SCENE U ULCINJU! VATRENA STIHIJA GUTA IMANJA: U požaru izgorelo 300 stabala limuna, vatra se približila kućama i crkvi
Screenshot 2025-08-13 000502.png
Crna GoraUHAPŠEN TREĆI OSUMNJIČENI ZA PODMETANJE POŽARA U PODGORICI: Sumnja se da je učestvovao u paljenju vozila člana porodice policajca
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg
Crna GoraDRAMATIČNE SCENE KOD BAOŠIĆA: Pepeo pada po ljudima, meštani jedva dišu!
Požari u Crnoj Gori
Crna GoraPOŽAR KOD HERCEG NOVOG POD KONTROLOM: Vatrogasci dežuraju na kritičnim tačkama
Pozar Herceg Novi
Crna Gora(VIDEO) STRAVIČNA BUKTINJA U ULCINJU Ljudi bespomoćno gledaju žarište, NEBO CRVENO OD VATRE! Pristižu helikopteri, gori i u Herceg Novom
Požar.jpg