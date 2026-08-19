Crna Gora
PONOVO AKTIVIRAN POŽAR IZNAD ĐENOVIĆA: Vatra u blizini kuća, poslat zahtev za pomoć iz vazduha
Slušaj vest
Posle relativno mirnog jučerašnjeg dana, ponovo se aktivirao požar u Đenovićima u hercegnovskoj opštini.
Kako je kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović, vatra se pojavila iznad Prsut krivine u blizini kuće Ivovića.
Poslat je i zahtev za pomoć iz vazduha.
U borbi sa požarom koji bukti na području Herceg Novog, vatrogasci su uspeli da odbrane više kuća u Baošićima, gde je evakuisana jedna porodica, saopštila je Služba zaštite i spasavanja Herceg Novog.
Požar, koji je izbio između Baošića i Bijele, zbog jakog vetra proširio se prema Zelenici i Kamenarima
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši