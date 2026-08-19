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Sanacija štete podeljena je na dve regije, sa troškovima od 75.000 i 61.000 evra

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Posle relativno mirnog jučerašnjeg dana, ponovo se aktivirao požar u Đenovićima u hercegnovskoj opštini.

Kako je kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović, vatra se pojavila iznad Prsut krivine u blizini kuće Ivovića.

Poslat je i zahtev za pomoć iz vazduha.

U borbi sa požarom koji bukti na području Herceg Novog, vatrogasci su uspeli da odbrane više kuća u Baošićima, gde je evakuisana jedna porodica, saopštila je Služba zaštite i spasavanja Herceg Novog.

Požar, koji je izbio između Baošića i Bijele, zbog jakog vetra proširio se prema Zelenici i Kamenarima