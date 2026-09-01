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Trostruki ubica, osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog, saznaje Portal RTCG.

Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja, otvorio je vatru na policiji. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila dva Dana žalosti 1. i 2. septembar.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije Crne Gore saopštila je da su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti "Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije.

"Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja", saopšteno je iz Uprave policije.

Direktor UP Lazar Šćepanmović zahvalio je svim pripadnicima Uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rešavanju ove krizne situacije.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

"Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze nadubljeg i iskrenog saučešća", naveo je Šćepanović.

Oglasio se i ministar Uoprave policije Danilo Šaranović koji je kazao da je kriza u Herceg Novom okončana.

Policija dalje nastavlja istragu o okolnostima koje su dovele do ubistva.

Šabunjin se sumnjiči da je ubio Podgoričanina Nemanje Kapora (20) i Petra Globarevića (24) i Danilovgrađanina Momira Radonjića (67).

Potraga je trajala od juče oko 17 sati kada su pronađena tri tela u streljani "Češka zbrojevka" u Danilovgradu pronađena tri tela.

Povodom tragičnog događaja, trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedeljak donela odluku da utorak, 1. septembar i sredu, 2. septembar proglasi za dane žalosti.

Crnogrska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene Dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.

U saopštenju se dodaje i da predsednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je sinoć da ga je "duboko potresla i zaledila" vest o tragediji koja je zadesila Danilovgrad, trostrukom ubistvu za koje je osumnjičen ruski državljanin Mihail Šabunjin.

"U trenutku kada reči teško mogu opisati bol, tugu i prazninu koja je ostala iza njih, porodicama, prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem iskreno i najdublje saučešće. Nijedna reč ne može ublažiti ovakav gubitak, ali želim da znaju da u ovim najtežim trenucima nisu sami", saopštio je crnogorski predsednik.