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Službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, rano jutros, oko 3.35 časova iza ponoći, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije, saopštio je crnogorski MUP.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja.

- Ovom prilikom zahvaljujem svim pripadnicima Uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rešavanju ove krizne situacije.

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- Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća, poručio je direktor Uprave policije CG u jutrošnjem saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja celokupne situacije.