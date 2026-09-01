Slušaj vest

Službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, rano jutros, oko 3.35 časova iza ponoći, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije, saopštio je crnogorski MUP.

Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja.

- Ovom prilikom zahvaljujem svim pripadnicima Uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rešavanju ove krizne situacije.

Ne propustiteCrna GoraKRAJ POTERE ZA TROSTRUKIM UBICOM U CRNOJ GORI: U opsadi kod Herceg Novog pucao na policiju pa presudio sebi
Mihailo Nikolaevič Šabunin Crna Gora Danilovgrad

- Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća, poručio je direktor Uprave policije CG u jutrošnjem saopštenju.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja celokupne situacije.

Kurir.rs

Ne propustiteCrna GoraTRAGEDIJA POTRESLA ZEMLJU Dani žalosti 1. i 2. septembar u C.Gori zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu
Screenshot 2026-08-31 194453.png
Crna GoraHITNO SAOPŠTENJE POLICIJE CRNE GORE! Otkriveno gde se krije osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu: Blokiran grad, dignut i helikopter Vojske
Crna Gora.jpg
Crna GoraPRONAĐENO VOZILO RUSA OSUMNJIČENOG ZA TROSTRUKO UBISTVO! Policija otkrila detalje o automobilu, za ubicom se i dalje intenzivno traga! (FOTO)
Screenshot 2026-08-31 200250.png
Crna GoraOVO SU ŽRTVE HORORA U DANILOVGRADU! Objavljene fotografije muškaraca ubijenih u streljani: Rus hladnokrvno presudio trojici, pa pobegao u njihovom autu! (FOTO)
Danilovgrad.jpg
Crna Gora"PONEO JE ORUŽJE I MUNICIJU SA SOBOM, OPASAN JE PO GRAĐANE" Novi detalji o ubici iz Danilovgrada: Otkriveno šta je radio pre krvavog pira
Danilovgrad.jpg
Crna GoraRUS HLADNOKRVNO PRESUDIO TROJICI LJUDI, PA POBEGAO KOLIMA JEDNOG UBIJENOG Policija objavila sliku automobila i apel (FOTO)
Danilovgrad.jpg
Crna GoraON JE UBIO TROJE LJUDI U STRELJANI U DANILOVGRADU?! Državljanin Rusije osumnjičen za trostruko ubistvo! Policija traga za njim! (FOTO)
54267_506x900.jpeg
Crna Gora"OSTANITE U KUĆAMA, NAORUŽAN JE I OPASAN" Opsadno stanje u Danilovgradu nakon TROSTRUKOG UBISTVA: Jake policijske snage zatvorile grad
foto-profimedia-afp-savo-prelevic-2.jpg
Crna GoraOTKRIVENO KO SU UBIJENI U CRNOJ GORI Policija zatekla jeziv prizor, sve blokirano: "Nisu mogli da se brane..."
653409_17302183621730103746-bijelo-polje-sokola-ubistvo-fotorina3_orig.jpg
Crna GoraTRI TELA NAĐENA NA STRELIŠTU Horor u Danilovgradu, vlasnik streljane zatekao zastrašujući prizor
crnogorska policija.jpg