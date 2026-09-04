Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

P.D. iz Bijelog Polja zadržan je do 72 sata zbog sumnje da je u naselju Rasadnik ugrozio sigurnost R.R. tako što ga je najpre vređao, a zatim nožem zamahnuo u njegovom pravcu.

Incident se dogodio 30. avgusta, oko 20.50 časova. Kako proizilazi iz krivične prijave, osumnjičeni je prišao oštećenom i uputio mu uvredljive reči, nakon čega je, držeći nož u ruci, zamahnuo ka njemu.

R.R. je napad izbegao tako što se povukao unazad, a slučaj je potom prijavljen policiji.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje podneli su krivičnu prijavu protiv P.D. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Nakon saslušanja, državni tužilac doneo je rešenje kojim je osumnjičenom određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata.