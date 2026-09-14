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Prava drama odigrala se u jednom tivatskm ugostiteljskom objektu, kada je, kako se sumnja, nakon kraće rasprave četrdesetogodišnja žena nožem u grudi ubola muškarca M.K.

Na lice mesta odmah je izašla policija, međutim tada je saopšteno da je ranjeni muškarac sam sebe povredio, što je on i potvrdio. Međutim, daljom istragom ta izjava dovedena je u pitanje.

- Preduzimajući dalje mere i radnje na rasvetljavanju događaja, policijski službenici su, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, došli do sumnje da se ne radi o samoranjavanju, već da je izvršeno krivično delo na štetu M.K. i to od strane S.P - saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je S.P. u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Kalimanj u Tivtu, nakon kraće rasprave nožem nanela ubodnu ranu M.K. u predelu grudi, u nameri da ga liši života.

Od S.P. je uzeta izjava u policijskim prostorijama na navedene okolnosti.

Osumnjičena S.P. je, po nalogu nadležnog državnog tužioca, lišena slobode, zbog sumnje da je, na štetu M.K, izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju.

Ona će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedena nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Oštećeni M.K. je hospitalizovan i prema informacijama kojima raspolažemo njegovo stanje je za sada stabilno.