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Dok politička scena u Crnoj Gori nastoji da izgradi atmosferu regionalnog pomirenja, evropskih integracija i jačanja pravne države, bivši šef države i dugogodišnji lider DPS-a Milo Đukanović ponovo se našao u centru skandala koji podgreva stare podele i izaziva oštre osude javnosti.

Na društvenim mrežama i u javnom prostoru pojavili su se snimci na kojima se Đukanović u jednom podgoričkom lokalu veseli uz numeru koja se otvoreno povezuje sa ustaškom ikonografijom i veličanjem režima koji je u Drugom svetskom ratu odgovoran za masovne zločine.

00:26 Milo Đukanović Izvor: IG/istorija_srba_i_srbije

Muk u nadležnim institucijama

Ono što u ovom slučaju dodatno uznemirava javnost jeste činjenica da nadležni organi još uvek nisu reagovali niti se oglasili povodom javnog promovisanja pesama koje šire mržnju i prizivaju mračne istorijske periode. Dok se građanima neretko ekspresno pišu prekršajne prijave za verbalni delikt ili isticanje spornih simbola, za bivšeg funkcionera, čini se, važe drugačija pravila.

Pitanje koje se opravdano postavlja glasi: da li je selektivna pravda i dalje prisutna u radu tužilaštva i policije kada su u pitanju vodeće ličnosti bivšeg režima?

DPS niko ni da se oglasi

Jednako glasan je i muk unutar Demokratske partije socijalista (DPS). Stranka koja se godinama deklarativno predstavlja kao "jedini garant građanske i antifašističke Crne Gore" potpuno je zanemela pred postupcima svog dugogodišnjeg lidera.

Izostanak osude ili barem distanciranja od ovakvih ispada pokazuje duboku hipokriziju unutar redova DPS-a - antifašizam se koristi isključivo kao dnevno-političko oružje protiv neistomišljenika, dok se u praksi bez problema toleriše veličanje fašističkih i ustaških narativa kada to dolazi iz vlastitog dvorišta.

Narod čeka odgovore