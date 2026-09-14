ĐUKANOVIĆ GODINAMA KRIO KOLEKCIJU SKUPOCENIH SATOVA?! Šest komada vredi i do 165.000 evra
- Za 2018–2024. nije prijavio šest satova vrednih najmanje 86.500 do 164.600 evra, među njima Rolex, Patek Philippe i Cartier modele
- Agencija navodi i da za 2025. nije prijavio tri sata čija se ukupna vrednost procenjuje na 62.800 do 109.100 evra.
Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ponovo je utvrdila da je bivši predsednik države Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer godinama u izveštajima o imovini i prihodima nije prijavljivao kolekciju skupocenih ručnih satova.
U novoj odluci, nakon što je Upravni sud poništio prethodnu, ASK je utvrdio da Đukanović u izveštajima o prihodima i imovini za 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu nije prijavio šest satova pojedinačne vrednosti veće od 5.000 evra.
Prema procenama koje Agencija navodi, njihova ukupna tržišna vrednost kreće se od najmanje 86.500 do 164.600 evra.
Reč je o satovima Franck Muller Mariner, Cartier Pasha de Cartier 2770, Roger Dubuis Excalibur 45 Automatic, Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune i Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph. Pojedinačno, ASK njihove vrednosti procenjuje u rasponu od 6.600 evra, koliko iznosi donja procena za Roger Dubuis, do 47.500 evra, koliko može da vredi Cartier Moonphase.
Tri skupocena sata nije prijavio ni za 2025. godinu
Agencija je posebno utvrdila i da Đukanović ni u izveštaju za 2025, drugoj godini nakon prestanka predsedničke funkcije, nije prijavio tri sata čija vrednost prelazi tada važeći zakonski prag od 10.000 evra - Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune i Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph. Njihova ukupna procenjena vrednost kreće se od 62.800 do 109.100 evra.
"U ponovnom postupku odlučivanja, u skladu sa odredbom člana 111 Zakona o upravnom postupku, Agencija je dostavila rezultate ispitnog postupka na izjašnjenje punomoćnici, radi upoznavanja sa činjenicama utvrđenim nakon ponovne ocene izvedenih dokaza, postupajući po ukidnim razlozima i pravnom shvatanju izraženom u presudi Upravnog suda U.br. 7686/25 od 08.06.2026. godine, koje je imenovana primila 31.8.2026. godine, sa ostavljenim rokom za izjašnjenje od osam dana. Aktom je ukazano na odredbu člana 112 stav 3, da će organ, ukoliko se stranka ne izjasni u ostavljenom roku, doneti odluku bez izjašnjenja stranke. Kako izjašnjenje nije dostavljeno u ostavljenom roku, odlučeno je kao u dispozitivu odluke", naglašava ASK u odluci.
(Kurir.rs/vijesti.me)