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Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ponovo je utvrdila da je bivši predsednik države Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer godinama u izveštajima o imovini i prihodima nije prijavljivao kolekciju skupocenih ručnih satova.

U novoj odluci, nakon što je Upravni sud poništio prethodnu, ASK je utvrdio da Đukanović u izveštajima o prihodima i imovini za 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu nije prijavio šest satova pojedinačne vrednosti veće od 5.000 evra.

Prema procenama koje Agencija navodi, njihova ukupna tržišna vrednost kreće se od najmanje 86.500 do 164.600 evra.

Reč je o satovima Franck Muller Mariner, Cartier Pasha de Cartier 2770, Roger Dubuis Excalibur 45 Automatic, Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune i Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph. Pojedinačno, ASK njihove vrednosti procenjuje u rasponu od 6.600 evra, koliko iznosi donja procena za Roger Dubuis, do 47.500 evra, koliko može da vredi Cartier Moonphase.

Tri skupocena sata nije prijavio ni za 2025. godinu

Agencija je posebno utvrdila i da Đukanović ni u izveštaju za 2025, drugoj godini nakon prestanka predsedničke funkcije, nije prijavio tri sata čija vrednost prelazi tada važeći zakonski prag od 10.000 evra - Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune i Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph. Njihova ukupna procenjena vrednost kreće se od 62.800 do 109.100 evra.