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Podgorička policija je u kratkom roku rasvetlila dva razbojništva počinjena nad dvije kladionice, identifikovala sva četiri osumnjičena, od kojih su dvojica uhapšena, dok će protiv dvojice maloletnika biti podnete krivične prijave u redovnom postupku, saopšteno je iz Uprave policije. Policija je pronašla i oduzela 3.085 evra ukradenih u razbojništvu u sredu, a sumnja se da su iste osobe pre dva dana opljačkale još jednu kladionicu.

Uhapšeni su L.R. (22) i M.B. (21), zbog sumnje da su izvršili dva krivična dela razbojništva. Protiv dvojice maloljetnika, starih 16 godina, biće podnete krivične prijave – protiv jednog zbog sumnje da je učestvovao u oba razbojništva, a protiv drugog zbog jednog krivičnog dela.

Prema rezultatima kriminalističke obrade, L.R, M.B. i dvojica maloletnika osumnjičeni su da su u sredu, 16. septembra, u ranim jutarnjim časovima opljačkali kladionicu u Podgorici. Kako se sumnja, L.R. je ušao u objekat, dok su ostala trojica ostala ispred i osmatrala kladionicu i okolinu. L.R. je, sumnja policija, uz pretnju nožem od radnice otuđio pazar u iznosu od 3.085 evra, nakon čega su se sva četvorica udaljila sa mesta događaja.

Policija je brzo reagovala nakon prijave i nedaleko od mesta razbojništva locirala i zaustavila L.R. Kod njega je pronađen celokupan iznos otuđenog novca, koji će, kako je saopšteno, biti vraćen vlasniku. Istraga je potom pokazala da se ista grupa, kako se sumnja, može povezati i sa razbojništvom počinjenim 14. septembra u drugoj podgoričkoj kladionici. Tada je, prema sumnjama policije, L.R. takođe uz pretnju nožem od radnice otuđio pazar, ovoga puta u iznosu od 648 evra, dok su ga M.B. i jedan maloletnik čekali ispred objekta i osmatrali okolinu.

Policija je, kako navodi u saopštenju, efikasnim merama i radnjama uspela da u veoma kratkom roku identifikuje sva četiri lica za koja se sumnja da su učestvovala u razbojništvima. O događajima je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.