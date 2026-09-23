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Prva banka Crne Gore tužila je državu i traži ukupno šest miliona evra odštete zbog policijske akcije u ulici Vuka Karadžića u Podgorici 27. februara ove godine, tvrdeći da su službenici Uprave policije bez zakonskog osnova blokirali njenu filijalu, sprečili je u poslovanju, ometali njene zaposlene i klijente i ozbiljno narušili njen poslovni ugled.

Vijesti prenose da se u tužbi banke, koju je potpisala advokatica Ana Đukanović, takođe tvrdi da je nakon događaja usledio odliv depozita od skoro 8,5 miliona evra.

U tužbi, Đukanović to direktno povezuje sa policijskom akcijom i izveštavanjem medija o njoj.

Policija je 27. februara pretresla stan u ulici Vuka Karadžića u Podgorici, u vlasništvu biznismena Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Mila Đukanovića.

U istoj zgradi nalazi se i filijala Prve banke, čiji je Đukanović većinski vlasnik.

Aco Đukanović je uhapšen 28. februara nakon pretresa njegove porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, zbog nedozvoljenog posedovanja i nošenja oružja i eksploziva.

Tada mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, ali je Osnovni sud u Nikšiću prihvatio jemstvo koje su ponudili Đukanovićevi branioci - milion evra u gotovini, uz upis hipoteke na nepokretnosti vredne više od četiri miliona evra, kao i mere nadzora - zabranu napuštanja stana uz elektronski nadzor i privremeno oduzimanje njegove putne isprave.

U tužbi, u koju Vijesti imaju uvid, podseća se da je poslovnica bila blokirana 27. februara od 13:24 do 14:29 časova, „u prisustvu naoružanih policajaca sa dugim cevima“.

Prva banka tuži državu za nadoknadu materijalne štete u iznosu od pet miliona evra, dok dodatnih milion evra traži naknadu nematerijalne štete - za nanošenje štete ugledu i reputaciji.

Panika zbog dugih cevi

U tužbi, Prva banka tvrdi da klijentima nije bio dozvoljen ulazak, a takođe navodi da su oni koji su već bili unutra morali da napuste prostorije bez obzira na to da li su završili posao zbog kojeg su došli.

„Pripadnici Uprave policije, naoružani vatrenim oružjem dugih cevi, naredili su obezbeđenju tužioca da napuste prostorije banke, nakon čega su ih, pod pretnjom pištolja, gurnuli uz stakleni zid i naredili im da se ne pomeraju niti preduzimaju bilo kakve radnje“, navodi se u tužbi, u koju „Vijesti“ imaju uvid.

Foto: Printskrin

Takođe napominju da su pripadnici Uprave policije „izvršili opsadu i raciju u prostorijama Prve banke, što je potvrdio i direktor Uprave policije, Lazar Šćepanović, u svojim komentarima u vezi sa predmetnim pretresom, javno objavljujući da specijalna jedinica ne može biti raspoređena bez njegovog odobrenja, „(...) i da je komandant izdao naređenje na osnovu njegovog naređenja, videli ste slike (...)“.

Banka tvrdi da je među zaposlenima i klijentima nastala „panika“ i anksioznost, te da je jednom zaposlenom morala biti pružena hitna medicinska pomoć.

„Ne postoji veza između stana i filijale“

U tužbi se navodi da je Uprava policije, u svom odgovoru banci od 11. marta, navela da je postupila po nalogu Osnovnog suda u Podgorici, kojim je naložen pretres stana i drugih prostorija koje koristi Đukanović.

Policija je izričito navela da aktivnosti nisu bile usmerene na banku.

„Preduzete radnje nisu bile usmerene na Prvu banku CG AD Podgorica, njene zaposlene ili klijente, već su se odnosile na drugu osobu i drugi prostor“, navodi se u odgovoru Uprave policije. citirano u tužbi, navodi se.

Policija je objasnila da se filijala nalazi u prizemlju zgrade u kojoj je izvršen pretres i da je stoga bilo neophodno privremeno obezbediti prostor, ocenjujući da se radi o „standardnoj proceduralnoj radnji“ za bezbedno izvršenje sudskog naloga.

Foto: Printskrin Youtube

Policija je takođe navela da Prva banka nema procesni status u predmetu, zbog čega joj nisu mogli dostaviti naloge, službene beleške i druge operativne podatke.

„Sama banka je bila izložena blokadi, dejstvu naoružanih policijskih snaga, nemogućnosti rada i ograničavanju pristupa zaposlenima i klijentima, što joj je direktno prouzrokovalo i materijalnu i nematerijalno štetu“, navodi se u tužbi.

Banka takođe tvrdi da ulaz u stan koji je bio predmet pretresa nije na istoj strani zgrade kao i ulaz u filijalu i da između njih „ne postoji fizička niti funkcionalna veza“.

Pozivajući se na sadržaj naloga za pretres, banka tvrdi da se filijala Prve banke tamo uopšte ne nalazi, a postupanje policije prema banci nazivaju „samovoljom“ ovlašćenja tuženog“.

„Narušeno poverenje klijenata“

Prva banka navodi da je nakon 27. februara došlo do odliva depozita od 8.475.000 evra, tvrdeći da vremenska veza sa policijskom akcijom, obim povlačenja i struktura povučenih sredstava ukazuju na to da je odliv bio posledica narušenog poverenja klijenata.

Banka u svojoj tužbi tvrdi da izgubljeni neto prihod od kamata zbog povučenih depozita iznosi 1.002.115 evra, a izgubljeni prihod od naknada za platni promet i održavanje računa iznosi još 11.017 evra. Po ova dva osnova, potražuje materijalnu štetu u ukupnom iznosu od 1.013.132 evra, tvrdeći da ovaj iznos ne uključuje nikakvu dodatnu štetu po likvidnost, adekvatnost kapitala i troškove alternativnih izvora finansiranja.

Za utvrđivanje visine štete predloženo je ekonomsko-finansijsko veštačenje.

1/6 Vidi galeriju Aco Đukanović Foto: Printscreen/RTCG

Prva banka takođe traži nadoknadu za, kako tvrdi, štetu nanesenu njenom ugledu i reputaciji.

Tvrdi da su blokada filijale, veliki broj naoružanih policajaca i ulazak policajaca bili takvi da su mogli stvoriti utisak u javnosti da je banka meta policijske operacije.