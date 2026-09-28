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Roditeljima maloletnika iz Bijelog Polja i tamošnjem Centru za socijalni rad naloženo je da pojačano motre nad tinejdžerom koji je u petak došao u školu sa nožem, nakon čega su drugi učenici priznali da je krajem prošle školske godine pravio spisak za odstrel.

To je "Vijestima" rečeno iz više nezavisnih izvora, koji su objasnili da su policijski inspektori za maloletnike, u saradnji sa službenicima kriminalističke policije i Centrom za socijalni rad, pokrenuli hitne provere nakon što je u petak prijavljeno da je učenik jedne bjelopoljske srednje škole oko 15 časova došao na nastavu sa nožem, takozvanim skakavcem. Prema informacijama lista, nož je tokom jednog od časova u džepu maloletnika primetila učenica, koja je o tome obavestila upravu škole. Nakon toga alarmirana je policija.

Međutim, tek tokom razgovora sa učenicima istražitelji su došli do znatno ozbiljnijih informacija o ranijem ponašanju tinejdžera.

Više učenika ispričalo je da je maloletnik krajem prethodne školske godine pravio ono što su opisali kao "spisak za odstrel", aludirajući pritom na masovno ubistvo u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Daljim proverama, prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", utvrđeno je da je tinejdžer 30. avgusta na jednoj Snapchat grupi objavio i "mapu za odstrel", koju je, prema informacijama prikupljenim tokom istrage, napravio dok je bio učenik devetog razreda.

Prema istim informacijama, na objavljenoj mapi bile su nacrtane prostorije škole - učionica, hol i zbornica, uz imena, odnosno nadimke.

Izvori "Vijesti" tvrde da je policija tokom provera prikupila materijal koji potvrđuje postojanje te objave.

Tvrdio da je nož zaboravio u trenerci

Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, tinejdžer, koji je osnovnu školu završio kao odličan učenik, tvrdio je da je nož zaboravio u trenerci i da mu je služio da "šilji mirišljave štapiće".

Inspektori su, međutim, nastavili operativne provere i razgovore sa učenicima koji su sa njim pohađali istu osnovnu školu, tokom kojih su došli do podataka o ranijim događajima i objavama.

U sklopu istrage saslušana je i majka maloletnika.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", nakon postupanja nadležnih roditeljima tinejdžera i Centru za socijalni rad naloženo je da nad njim sprovode pojačan nadzor.

Krivična prijava zbog izazivanja panike i nereda

Iz Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju ranije danas zvanično je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever", u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca, podneli krivičnu prijavu protiv krivično odgovornog maloletnika zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

"Uprava policije - Regionalni centar bezbednosti 'Sever' i Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju su u merama i radnjama koje su dalje koordinirano preduzimali, a koje se odnose na prikupljanje dokaza u vezi sa navedenim krivičnim delom i druge procesne radnje, postupali u skladu sa najvišim profesionalnim standardima u postupanju prema maloletnim licima, uz poštovanje ljudskih prava i integriteta.

Spisi predmeta dostavljeni su nadležnom državnom tužiocu za maloletnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama maloletnika stiču bitni elementi krivičnog dela izazivanje panike i nereda i naložio da se protiv njega podnese krivična prijava", piše u saopštenju.

Dodaju da, imajući u vidu da je osumnjičeni krivično odgovorni maloletnik, kao i da se radnje za koje se sumnjiči odnose na maloletnike, policija i tužilaštvo nisu u mogućnosti da javnosti saopšte više detalja.

"Uprava policije podseća da, shodno planiranim aktivnostima, u saradnji sa školama, na području cele države preduzima brojne preventivne aktivnosti u školama i na mestima gde se okupljaju maloletnici, među kojim aktivnostima su i predavanja u školama na temu suzbijanje i prevencija vršnjačkog nasilja, tokom kojih policijski službenici ukazuju učenicima na neophodnost asertivne komunikacije i rešavanja konflikata među vršnjacima na nenasilan način", piše u zajedničkom saopštenju UP i ODT Bijelo Polje.