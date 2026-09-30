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Bivši predsednik Crne Gore i tadašnji premijer Milo Đukanović prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije jer je 2010. godine prihvatio plaćeni hotelski smeštaj i avionske karte za Dubai za sebe i suprugu Lidiju.

Prema odluci Agencije za sprečavanje korupcije, troškove putovanja i boravka od 25. do 30. marta 2010. godine platio je Duško Knežević u ime Atlas Grupe, a ASK je utvrdila i da Milo Đukanović poklon u kom je uživao sa suprugom Lidijom Đukanović nije odbio niti je o njemu podneo pisani izveštaj organu u kojem je obavljao funkciju.

Inicijativu u vezi sa tim plaćenim putovanjem još pre sedam godina podnela je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

"U izjašnjenju Mila Đukanovića od 26.07.2021. godine navodi se da je tačno da je u periodu od 25.03. do 30.03.2010. godine bio na putovanju u UAE – Dubai, te da je troškove putovanja snosio organizator. Navodi da se ne radi o poklonu koji je on navodno primio kao predsednik Vlade u smislu člana 14 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije, već da je na predmetnom putovanju bio sa suprugom na privatnom druženju, da javna funkcija koju je obavljao u tom trenutku ni na koji način nije bila povezana sa putovanjem", navodi se u odluci.

1/5 Vidi galeriju Milo Đukanović i njegova supruga Lidija Đukanović Foto: foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore, Youtube Printscreen, Beta Ap

Međutim, Agencija je stava da "dato obrazloženje – da je u pitanju putovanje koje je imalo privatni karakter i da nije bilo povezano sa vršenjem javne funkcije – ne stoji i ne može biti od uticaja na drugačije odlučivanje".

"...Dakle, definicija poklona postavljena je šire u odnosu na rezonovanje imenovanog, podvodeći definiciju poklona pod odredbu člana 14 stav 1 Zakona o sprečavanju sukoba interesa. U konačnom, polazeći od citiranih odredbi, ono što predstavlja odlučujuću činjenicu u ovoj pravnoj stvari jeste to da je lice u trenutku prijema poklona imalo status javnog funkcionera i da poklon po svojoj prirodi i vrednosti nije obuhvaćen vrstom poklona koji su dozvoljeni, zbog čega okolnost da je putovanje bilo privatnog karaktera ne može predstavljati osnov za isključenje primene navedene zakonske zabrane, već je javni funkcioner bio dužan da takav poklon odbije", naglašeno je u odluci ASK.