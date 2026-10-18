Crna Gora
TRAGEDIJA U GRAĆANICI, MUŠKARAC (44) PAO S LITICE I POGINUO: Okliznuo se i pao tokom lova, nije mu bilo spasa
- Andrijevčanin Vlado Marsenić (44) stradao je u lovu kada se okliznuo i pao sa litice u selu Gračanica, u Ćulafića kršu.
- Kolege su nesreću prijavile oko 11 časova, a telo je izvučeno nešto posle 16 časova.
- Policija je obavila uviđaj, a telo stradalog lovca biće poslato na obdukciju.
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Andrijevčanin Vlado Marsenić (44) stradao je u lovu kada se okliznuo i pao sa litice u selu Gračanica. Portalu RTCG iz Službe zaštite i spasavanja kazali su da su telo uspeli da izvuku nešto posle 16 časova.
„Nama su njegove kolege, koje su bile sa njim u lovu, oko 11 sati dojavile da je V. M. pao sa litice u selu Gračanica, ili preciznije, Ćulafića kršu. Na licu mesta, pored nas, bili su hitna pomoć i policija. Beživotno telo uspeli smo da pronađemo i izvučemo oko 16 časova“, kazao je načelnik andrijevičke Službe zaštite i spasavanja Nemanja Jovović.
Policija je izvršila uviđaj, a telo stradalog lovca biće upućeno na obdukciju.
Kurir.rs/RTCG
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