Andrijevčanin Vlado Marsenić (44) stradao je u lovu kada se okliznuo i pao sa litice u selu Gračanica. Portalu RTCG iz Službe zaštite i spasavanja kazali su da su telo uspeli da izvuku nešto posle 16 časova .

„Nama su njegove kolege, koje su bile sa njim u lovu, oko 11 sati dojavile da je V. M. pao sa litice u selu Gračanica, ili preciznije, Ćulafića kršu. Na licu mesta, pored nas, bili su hitna pomoć i policija. Beživotno telo uspeli smo da pronađemo i izvučemo oko 16 časova“, kazao je načelnik andrijevičke Službe zaštite i spasavanja Nemanja Jovović.