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U Zagrebu su se noćas sudarili automobil marke Tojota i policijska Škoda, nakon čega su se oba vozila zapalila. U policijskom automobilu nalazili su se oružje i municija, koje su policajci uspeli da izvade pre dolaska vatrogasaca. U nesreći niko nije povređen, prenosi 24sata.

Nesreća se dogodila nešto pre četiri sata ujutru, na silasku sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma, u blizini Bundeka.

"To je silazak sa Mosta slobode, pre raskrsnice kod Hipodroma. Bilo je puno policije. Upravo su ugasili automobile kada sam stigla. Zatvorili su put", rekla je jedna čitateljka za 24sata.

Policajci izvukli oružje i municiju pre dolaska vatrogasaca

Nakon sudara zapalila se Tojota, a vatra se potom proširila na policijsku Škodu.

Vatrogasci su dojavu primili u 3.38 časova, pri čemu su upozoreni da se u policijskom vozilu nalaze oružje i municija.

Policajci su uspeli da ih izvade iz automobila pre dolaska vatrogasaca, čime je otklonjena opasnost od njihovog izlaganja vatri.

Vatrogasci su po dolasku isključili akumulatore i sprečili dalje širenje požara.

U nesreći niko nije povređen, a okolnosti sudara za sada nisu poznate.