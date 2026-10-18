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Opštinsko državno tužilaštvo u Karlovcu podiglo je pred Opštinskim sudom u Gospiću optužnicu protiv 35-godišnjeg sveštenika Gospićko-senjske biskupije, prenosi Novi list.

On se tereti za šest krivičnih dela seksualnog uznemiravanja drugog sveštenika, počinjenih u periodu od 2017. do 2022. godine.

Prema optužnici, sveštenik je iskoristio odnos poverenja i autoriteta i neprimerenim fizičkim kontaktima povredio dostojanstvo žrtve, dovodeći je u ponižavajući položaj.

Tužilaštvo je zatražilo i da mu se izrekne zabrana obavljanja svešteničke dužnosti ili delatnosti.

Biskupija prijavila slučaj policiji

Slučaj je dospeo u javnost u aprilu, a policijska istraga pokrenuta je nakon prijave same Biskupije.

Iz Gospićko-senjske biskupije tada su potvrdili da su preduzeli mere u skladu sa crkvenim propisima i poručili da imaju nultu toleranciju prema zlostavljanju.

Detalji slučaja nisu objavljeni radi zaštite žrtve. Reč je o prvom takvom slučaju u 16 godina postojanja Biskupije.