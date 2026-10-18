Crna Gora
UHAPŠEN MOTOCIKLISTA IZ PODGORICE: Divljao motorom 166 km/h, na motociklu bio i saputnik
- Barska saobraćajna policija uhapsila je motociklistu I.B. iz Podgorice zbog vožnje 166 km/h.
- Na motociklu je bio i saputnik, a I.B. će biti priveden sudiji za prekršaje u Baru.
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Barska saobraćajna policijauhapsila je u subotu motociklistu I.B. iz Podgorice, koji je vozio 166 kilometara na sat (km/h).
Iz Uprave policije su na mreži X naveli da se na motociklu nalazio i saputnik.
Navedeno je i da će I.B. biti priveden sudiji za prekršaje u Baru.
Kurir.rs/RTCG
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