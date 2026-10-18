Slušaj vest

Barska saobraćajna policijauhapsila je u subotu motociklistu I.B. iz Podgorice, koji je vozio 166 kilometara na sat (km/h).

Iz Uprave policije su na mreži X naveli da se na motociklu nalazio i saputnik.

Navedeno je i da će I.B. biti priveden sudiji za prekršaje u Baru.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaSNIMAK HAPŠENJA NOVICE ANTIĆA: Pogledajte kako mu je policija zakucala na vrata u Kragujevcu - širio paniku lažnom tvrdnjom da se sprema vojni puč (VIDEO)
Novica Antić.jpg
Crna GoraDRAMA U PODGORICI, UHAPŠENA ŽENA ZBOG PRETNJI ADVOKATU! Bivšem mužu slala jezive poruke: "Imam oružje i moć, on mi je sada prioritet!"
profimedia-0363980479.jpg
PlanetaIMAO POLNI ODNOS SA MRTVOM ŽENOM, PREMINULOM OD RAKA! U bolesnom činu ga zatekli sin i sestrić umrle! Kad su ga policajci uhapsili, rekao im je jezivu stvar!
Screenshot 2026-10-17 114852.png
HronikaOSUMNJIČEN DA JE NAGOVORIO DVOJICU DA ZAPALE LOKAL NA NOVOM BEOGRADU: Policija ih sprečila u poslednjem trenutku
1000036189.jpg