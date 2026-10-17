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Podgorička policija uhapsila je N.A. (29), od kojeg je oduzeto više od pola kilograma marihuane, tablete MDMA, kao i veća količina novca.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nakon što su kod njega otkrili drogu i veću količinu novca, lišili slobode N.A. (29), po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici su, naime, preduzimajući aktivnosti u skladu sa operativnim saznanjima, kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici inicirali izdavanje naredbe i, nakon pribavljanja naredbe za pretres, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.A.

„Pretresom stana je u jednoj od prostorija pronađeno više pakovanja sa sadržajem ukupno 50 grama opojne droge marihuana, kao i kutija sa manjom količinom tableta MDMA i 4.505 evra za koje postoji sumnja da su pribavljeni stavljanjem u promet opojne droge.

Tokom pretresa dvorišta pronađen je ranac u kojem su se nalazila dva pakovanja sa 260 grama marihuane, dve vage za precizno merenje i predmeti koji služe za pakovanje droge“, navode iz policije.

Kako dodaju, pretresom vozila „Nisan“ koje koristi ovo lice, u plišanoj igrački pronađeno je još 28 pakovanja sa ukupno 240 grama marihuane.

„Navedena marihuana ukupne mase 550 grama, MDMA tablete, stvari pogodne za pakovanje i merenje opojne droge i novac u iznosu od 4.505 evra oduzeti su od N.A.“, kazali su iz Uprave policije.

Od njega je privremeno oduzeto i navedeno vozilo, kao i sredstva komunikacije.

N.A. je uhapšen po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.